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الجمعة 3 أيار 2024 ساعة 18:54

طوفان بشري باليمن في مسيرات 'وفاء يمن الأنصار لغزة الأحرار'

طوفان بشري باليمن في مسيرات
وحمل المتظاهرون الأعلام اليمنية والفلسطينية ورايات الحرية المناهضة للسياسة الأمريكية في المنطقة والعالم، معبرين عن تأييدهم للمرحلة الرابعة من التصعيد التي تعدها القوات المسلحة اليمنية والتي كشف عنها قائد حركة أنصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في خطابه الأخير.

وعبر بيان المسيرات عن التضامن مع طلاب الجامعات وعن إدانة ما يتعرضون له من اعتداء واعتقال من قبل اللوبي الإسرائيلي في أمريكا وغيرها، مطالبا بسرعة إطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة الأجهزة القمعية الغاشمة.

وخلال بيان تلاه ناطق القوات المسلحة اليمنية خلال المسيرة المليونية التي شهدها ميدان السبعين عصر اليوم، أعلن العميد يحيى سريع؛ بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد باستهداف السفن المتجهة لموانئ فلسطين المحتلة وذلك حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

واضاف العميد سريع انه سيتم استهداف السفن المتجهة لموانئ كيان الاحتلال في البحر المتوسط ايضا، وان القوات اليمنية لن تتردد في التحضير والاستعداد لمراحل تصعيدية أوسع وأقوى.
رقم : 1132681
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