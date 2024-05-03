أردوغان: تعليق المبادلات التجارية مع إسرائيل يهدف إلى "إجبارها على وقف النار في غزة"

ولفت، أمام مجموعة من رجال الأعمال في اسطنبول، إلى "أننا اتخذنا بعض الإجراءات لإجبار إسرائيل على الموافقة على وقف إطلاق النار وزيادة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل" غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.



وذكر أردوغان "أننا سنُراقب تداعيات هذه الخطوة التي اتخذناها بالتنسيق والتشاور مع رجال أعمالنا".



وأمس الخميس 2 أيّار، أكدت وزارة التجارة التركية، إيقاف جميع الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل اعتبارًا من اليوم الخميس.



ولفتت إلى أن "قرار وقف الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل سيسري حتى يسمح بإدخال كل المساعدات إلى غزة".



وبلغت قيمة التجارة بين تركيا وإسرائيل 6.8 مليار دولار في العام الماضي، 76% منها صادرات تركية، بحسب معهد الإحصاء التركي، وقيّدت تركيا الشهر الماضي الصادرات إلى إسرائيل بسبب الحرب على غزة.