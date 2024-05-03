الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 3 أيار 2024 ساعة 20:00

حماس تصدر بيانا بشأن إعلان صنعاء المرحلة الرابعة من التصعيد

حماس تصدر بيانا بشأن إعلان صنعاء المرحلة الرابعة من التصعيد
وقالت الحركة في البيان: نثمن عاليا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المواقف الشجاعة التي أعلنها الإخوة في قيادة حركة أنصار الله والقوات المسلحة في اليمن الشقيق، انتصارا ودفاعا عن شعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة وتطهير عرقي على يد جيش الاحتلال الصهيوني النازي، والهادفة لقطع خطوط الإمداد عن هذا الكيان المحتل المارق، حتى يتوقف عدوانه وحصاره لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

واضافت: إن ما يقوم به إخواننا في حركة أنصار الله والقوات المسلحة اليمنية الباسلة من إسناد لشعبنا ومقاومته هو امتداد وترجمة عملية للمواقف التاريخية للشعب اليمني الأصيل في نصرة فلسطين، والدفاع عن شعبنا الفلسطيني، وإسناد مقاومتنا ضد الاحتلال الغاشم.

وتابعت: ️بكل اعتزاز وفخر نحيي إخواننا في حركة أنصار الله والقوات المسلحة اليمنية، والشعب اليمني الشقيق وكافة أطيافه ومكوناته التي كانت على الدوام نصيرا لشعبنا وحقه في الحرية وتقرير المصير، وندعو أمتنا العربية والإسلامية لتوحيد جهودها في محاصرة الاحتلال، والتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
رقم : 1132694
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
محاولة نتنياهو التوصل إلى اتفاق يقوم على التطبيع مع السعودية
محاولة نتنياهو التوصل إلى اتفاق يقوم على التطبيع مع السعودية
آمال ضئيلة لإبرام اتفاق... إلى أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
آمال ضئيلة لإبرام اتفاق... إلى أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
3 أيار 2024
صحوة الشعوب والانتفاضة العالمية ضد نظام الهيمنة
صحوة الشعوب والانتفاضة العالمية ضد نظام الهيمنة
3 أيار 2024
طوفان من الدعم لفلسطين في الجامعات الأمريكية
طوفان من الدعم لفلسطين في الجامعات الأمريكية
2 أيار 2024
هزيمة واشنطن في البحر الأحمر... أسباب انسحاب السفينة الأمريكية
هزيمة واشنطن في البحر الأحمر... أسباب انسحاب السفينة الأمريكية
2 أيار 2024
الإعترافات تتوالى..
الإعترافات تتوالى..'الوعد الصادق' يُخرج 'الباتريوت' من الخدمة في 'إسرائيل'!
2 أيار 2024
بعد قرار كولومبيا التاريخي.. حماس تدعو كافة الدول لقطع العلاقاتها مع "إسرائيل"
بعد قرار كولومبيا التاريخي.. حماس تدعو كافة الدول لقطع العلاقاتها مع "إسرائيل"
2 أيار 2024
ايرواني: نحتفظ بحق الرد على اي عدوان صهيوني
ايرواني: نحتفظ بحق الرد على اي عدوان صهيوني
2 أيار 2024
الخلیج الفارسي ‘‘بیتنا‘‘
الخلیج الفارسي ‘‘بیتنا‘‘
30 نيسان 2024
دور حرب غزة في تغيير العقيدة الدفاعية للدول الخليجية
دور حرب غزة في تغيير العقيدة الدفاعية للدول الخليجية
30 نيسان 2024
تاريخ الحركات الطلابية في أمريكا.. السمات الفريدة للحركة الجديدة
تاريخ الحركات الطلابية في أمريكا.. السمات الفريدة للحركة الجديدة
30 نيسان 2024
الکشف عن نقاط الضعف في نظام القبة الحديدية للعمليات الصاروخية التالية
الکشف عن نقاط الضعف في نظام القبة الحديدية للعمليات الصاروخية التالية
30 نيسان 2024
وزير الدفاع الايراني : استراتيجية قواتنا هي توفير امن الخليج الفارسي ومضيق هرمز
وزير الدفاع الايراني : استراتيجية قواتنا هي توفير امن الخليج الفارسي ومضيق هرمز
29 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
آمال ضئيلة لإبرام اتفاق... إلى أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
صحوة الشعوب والانتفاضة العالمية ضد نظام الهيمنة
الخلیج الفارسي ‘‘بیتنا‘‘
دور حرب غزة في تغيير العقيدة الدفاعية للدول الخليجية