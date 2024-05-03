الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 3 أيار 2024 ساعة 21:23

غوتيريش يفزع من عدد الشهداء الصحفيين جراء العدوان على غزة

غوتيريش يفزع من عدد الشهداء الصحفيين جراء العدوان على غزة
وقال غوتيريش في بيان صحفي، إنه “بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من أيار/مايو من كل عام، في جميع أنحاء العالم، يخاطر العاملون في مجال الإعلام بحياتهم لمحاولة تقديم الأخبار لنا عن كل شيء، من الحرب إلى الديمقراطية”.

وأضاف: “أشعر بالصدمة والفزع إزاء مقتل عدد كبير من الصحفيين في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة”.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة، أن “للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام دور رئيسي في إعلام وتثقيف الجمهور”، معربا عن “تقدير الأمم المتحدة للعمل الذي لا يقدر بثمن للصحفيين والإعلاميين”.

وأكمل غوتيريش أنه “دون حقائق لا يمكننا مكافحة المعلومات الخاطئة والمضللة، ودون المساءلة لن تكون لدينا سياسات قوية، ودون حرية الصحافة لن نتمتع بأي حرية”.

ويبلغ عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 140 صحفيا وصحفية، بحسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وفي سياق متصل قالت اليونيسكو إنّ الاختيار وقع على صحفيين فلسطينيين يغطون أحداث غزة لنيل جائزة اليونسكو/غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة لعام 2024، بناءً على توصية هيئة تحكيم دولية مؤلفة من مهنيين عاملين في مجال الإعلام.

وأشارت إلى أنّه سيُقام حفل توزيع الجوائز بتاريخ 2 أيار/ مايو على هامش المؤتمر الدولي الخاص باليوم العالمي لحرية الصحافة المنظم في سنتياغو، شيلي.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 34 ألفا و622 شهيدا، وإصابة 77 ألفا 867 شخصا، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
رقم : 1132704
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
محاولة نتنياهو التوصل إلى اتفاق يقوم على التطبيع مع السعودية
محاولة نتنياهو التوصل إلى اتفاق يقوم على التطبيع مع السعودية
آمال ضئيلة لإبرام اتفاق... إلى أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
آمال ضئيلة لإبرام اتفاق... إلى أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
3 أيار 2024
صحوة الشعوب والانتفاضة العالمية ضد نظام الهيمنة
صحوة الشعوب والانتفاضة العالمية ضد نظام الهيمنة
3 أيار 2024
طوفان من الدعم لفلسطين في الجامعات الأمريكية
طوفان من الدعم لفلسطين في الجامعات الأمريكية
2 أيار 2024
هزيمة واشنطن في البحر الأحمر... أسباب انسحاب السفينة الأمريكية
هزيمة واشنطن في البحر الأحمر... أسباب انسحاب السفينة الأمريكية
2 أيار 2024
الإعترافات تتوالى..
الإعترافات تتوالى..'الوعد الصادق' يُخرج 'الباتريوت' من الخدمة في 'إسرائيل'!
2 أيار 2024
بعد قرار كولومبيا التاريخي.. حماس تدعو كافة الدول لقطع العلاقاتها مع "إسرائيل"
بعد قرار كولومبيا التاريخي.. حماس تدعو كافة الدول لقطع العلاقاتها مع "إسرائيل"
2 أيار 2024
ايرواني: نحتفظ بحق الرد على اي عدوان صهيوني
ايرواني: نحتفظ بحق الرد على اي عدوان صهيوني
2 أيار 2024
الخلیج الفارسي ‘‘بیتنا‘‘
الخلیج الفارسي ‘‘بیتنا‘‘
30 نيسان 2024
دور حرب غزة في تغيير العقيدة الدفاعية للدول الخليجية
دور حرب غزة في تغيير العقيدة الدفاعية للدول الخليجية
30 نيسان 2024
تاريخ الحركات الطلابية في أمريكا.. السمات الفريدة للحركة الجديدة
تاريخ الحركات الطلابية في أمريكا.. السمات الفريدة للحركة الجديدة
30 نيسان 2024
الکشف عن نقاط الضعف في نظام القبة الحديدية للعمليات الصاروخية التالية
الکشف عن نقاط الضعف في نظام القبة الحديدية للعمليات الصاروخية التالية
30 نيسان 2024
وزير الدفاع الايراني : استراتيجية قواتنا هي توفير امن الخليج الفارسي ومضيق هرمز
وزير الدفاع الايراني : استراتيجية قواتنا هي توفير امن الخليج الفارسي ومضيق هرمز
29 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
آمال ضئيلة لإبرام اتفاق... إلى أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
صحوة الشعوب والانتفاضة العالمية ضد نظام الهيمنة
الخلیج الفارسي ‘‘بیتنا‘‘
دور حرب غزة في تغيير العقيدة الدفاعية للدول الخليجية