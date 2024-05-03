غوتيريش يفزع من عدد الشهداء الصحفيين جراء العدوان على غزة

وقال غوتيريش في بيان صحفي، إنه “بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من أيار/مايو من كل عام، في جميع أنحاء العالم، يخاطر العاملون في مجال الإعلام بحياتهم لمحاولة تقديم الأخبار لنا عن كل شيء، من الحرب إلى الديمقراطية”.



وأضاف: “أشعر بالصدمة والفزع إزاء مقتل عدد كبير من الصحفيين في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة”.



وتابع الأمين العام للأمم المتحدة، أن “للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام دور رئيسي في إعلام وتثقيف الجمهور”، معربا عن “تقدير الأمم المتحدة للعمل الذي لا يقدر بثمن للصحفيين والإعلاميين”.



وأكمل غوتيريش أنه “دون حقائق لا يمكننا مكافحة المعلومات الخاطئة والمضللة، ودون المساءلة لن تكون لدينا سياسات قوية، ودون حرية الصحافة لن نتمتع بأي حرية”.



ويبلغ عدد الصحفيين الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 140 صحفيا وصحفية، بحسب بيانات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.



وفي سياق متصل قالت اليونيسكو إنّ الاختيار وقع على صحفيين فلسطينيين يغطون أحداث غزة لنيل جائزة اليونسكو/غييرمو كانو العالمية لحرية الصحافة لعام 2024، بناءً على توصية هيئة تحكيم دولية مؤلفة من مهنيين عاملين في مجال الإعلام.



وأشارت إلى أنّه سيُقام حفل توزيع الجوائز بتاريخ 2 أيار/ مايو على هامش المؤتمر الدولي الخاص باليوم العالمي لحرية الصحافة المنظم في سنتياغو، شيلي.



ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.



وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 34 ألفا و622 شهيدا، وإصابة 77 ألفا 867 شخصا، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.