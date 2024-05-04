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السبت 4 أيار 2024 ساعة 11:18

أول مهمة بحرية للحرس الثوري في نصف الكرة الارضية الجنوبية

أول مهمة بحرية للحرس الثوري في نصف الكرة الارضية الجنوبية
وعبرت سفينة الشهيد مهدوي التابعة لبحرية الحرس الثوري، والمجهزة بصواريخ باليستية بعيدة المدى وصواريخ كروز، خلال مهمتها، خط الاستواء ودخلت النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

وتعد هذه أول مهمة بحرية بعيدة المدى للحرس الثوري من حيث المسافة ونوع المهمة، والتي تسجل باسم الشهيد "نادر مهدوي".

وتزن سفينة الشهيد مهدوي، التي أضيفت إلى بحرية الحرس الثوري في مارس 2023، أكثر من 2100 طن، ويبلغ طولها 240 مترًا وعرضها 27 مترًا.

وتمتلك هذه السفينة مجموعة متنوعة من الرادارات المتطورة، مثل الرادار ثلاثي الأبعاد، وأنظمة الصواريخ، وأرض-أرض، وأرض-جو، ومنظومة "سوم خرداد" وغيرها من أنظمة الاتصالات المتقدمة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشهيد مهدوي هي أول سفينة إيرانية مجهزة بصواريخ باليستية بعيدة المدى.

وفي فبراير من العام الماضي، تم نشر أخبار رسمية عن إطلاق صاروخ باليستي من هذه السفينة، ووفقًا للصور التي نشرتها البحرية التابعة للحرس الثوري، تم إطلاق صاروخين باليستيين يبلغ مداهما حوالي 1700 كيلومتر من داخل حاويتين باتجاه أهدافهما.
 
رقم : 1132777
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