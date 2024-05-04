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السبت 4 أيار 2024 ساعة 11:59

الغذاء العالمي: المجاعة واسعة في شمال غزة وتتجه نحو الجنوب

الغذاء العالمي: المجاعة واسعة في شمال غزة وتتجه نحو الجنوب
يأتي ذلك بعد ادعاء سلطات الاحتلال أنها تعمل على تسهيل وصول المساعدات إلى سكان قطاع غزة.

وفي مقابلة بثت شبكة «إن.بي.سي نيوز» مقتطفات منها اليوم السبت قبل البث الكامل لها غدا في برنامج «واجه الصحافة»، عبّرت ماكين عن أملها في وقف إطلاق النار في غزة «حتى يتسنى إطعام الناس على نحو أسرع بكثير». وأضافت أن «سكان غزة بحاجة إلى الماء والدواء والصرف الصحي... هذا جزء من المجاعة، إنها قضية المجاعة».

وعبّرت عن اعتقادها أن هناك «مجاعة كاملة» في شمال غزة، «فعندما يكون لديك صراعات كهذه تحدث مجاعة. ما يمكنني أن أقوله لك هو أن هناك مجاعة - مجاعة كاملة - في الشمال، وهي تتجه نحو الجنوب».

وأضافت أن ما رآه العاملون في برنامج الأغذية العالمي ولمسوه على أرض الواقع يدل على أن هناك مجاعة «مكتملة الأركان» في غزة، بحسب ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».
رقم : 1132782
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