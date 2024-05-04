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السبت 4 أيار 2024 ساعة 13:14

وسط تفاؤل مصري..إعلام الاحتلال غيرمتفائل بشان فرص التوصل لاتفاق

وسط تفاؤل مصري..إعلام الاحتلال غيرمتفائل بشان فرص التوصل لاتفاق
ونقلت "قناة القاهرة الإخبارية" التلفزيونية عن مصدر رفيع المستوى قوله إن الوفد الأمني المصري الذي يتوسط في عملية التفاوض بين كيان الاحتلال وحركة حماس وصل إلى صيغة توافقية حول الكثير من نقاط الخلاف.

وقال المصدر للقناة إن وفد حماس وصل إلى مصر وإن هناك تقدما ملحوظا في المفاوضات.

ياتي هذا في الوقت الذي أفادت فبه تقارير عبرية بأن فرص التوصل إلى اتفاق خلال المحادثات الدائرة بشأن وقف النار في غزة وتبادل الأسرى، ضئيلة، رغم أن الإعلام المصري تحدث منذ الصباح عن تقدم ملحوظ بالمفاوضات.

وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية نقلا عن مصدر سياسي قوله إن إسرائيل لن توافق في أي حال من الأحوال على إنهاء الحرب مؤكدا أن الجيش سيدخل إلى مدينة رفح كما قرر المستوى السياسي باتفاق أو بغيره.

بدورها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن فرص التوصل إلى اتفاق ضئيلة.

هذا وقد وصل مدير الاستخبارات المركزية الامريكية ويليام بيرنز ووفد من حركة حماس إلى مصر اليوم لمواصلة المباحثات بشأن اتفاق هدنة مع كيان الاحتلال في قطاع غزة .

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قالت اليوم إن المفاوضات تقف أمام منعطف خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه، بانتظار رد حماس على إطار العمل الجديد الذي اقترحته مصر، والذي يدعو إلى إطلاق سراح ما يصل إلى 33 إسرائيليا مقابل وقف الأعمال العدائية في غزة.
رقم : 1132793
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