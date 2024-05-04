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السبت 4 أيار 2024 ساعة 13:48

وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره المصري في غامبيا

وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره المصري في غامبيا
واجتمع وزير خارجية بلادنا مع وزير خارجية مصر سامح شكري،علی هامش اجتماع القمة الـ15 لمنظمة التعاون الاسلامي.

وزادت إيران ومصر اتصالاتهما منذ بدء الحرب علی غزة.

وكان لقاء الرئيس الإيراني مع نظیره المصري عبد الفتاح السيسي في الرياض، واجتماع أمير عبد اللهيان مع سامح شكري في جنيف ونيويورك، جزءا من التنسيق بين طهران والقاهرة في الأشهر القليلة الماضية.

وتعقد قمة منظمة التعاون الإسلامي الیوم السبت و غدا الأحد، حول محور "تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار حول التنمية المستدامة"، لمناقشة قضايا وتحديات العالم الإسلامي وخاصة قضية فلسطين والوضع الراهن في قطاع غزة.

وسيتم في هذا الاجتماع عرض ما مجموعه ثلاث وثائق، بما في ذلك مشروع القرار حول فلسطين، ومشروع بيان بانجول، ومشروع الوثيقة الختامية لاجتماع القمة، على اجتماع مجلس وزراء الخارجية ومن ثم على القمة.

وسيشرح أمير عبداللهيان، خلال حضوره هذا الاجتماع، مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إزاء التطورات في العالم الإسلامي والإقليمي والدولي، وخاصة الحرب العدوانية التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة.

كما سيلتقي وزير الخارجية خلال الزيارة مع نظرائه وكبار المسؤولين من مختلف الدول الإسلامية على هامش هذه القمة.
رقم : 1132805
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