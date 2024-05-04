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السبت 4 أيار 2024 ساعة 16:24

إعلام عبري: تل أبيب لن توافق على إنهاء الحرب ضمن أي صفقة مع حماس

إعلام عبري: تل أبيب لن توافق على إنهاء الحرب ضمن أي صفقة مع حماس
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤول (لم تسمه)، قوله إن تل أبيب “لن توافق على إنهاء الحرب ضمن أي صفقة مع حماس”.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن “الجيش سيدخل رفح سواء كانت هناك هدنة لإطلاق سراح المختطفين أم لا”.

وقال إعلام عبري بينه القناة 12 الخاصة، السبت، إن هناك تفاؤلا كبيرا بأن تقدم حماس ردا إيجابيا في وقت لاحق اليوم على المقترح المصري، بعدما تعهدت الولايات المتحدة من خلال مصر وقطر بأن الجيش الإسرائيلي سينسحب بالكامل من قطاع غزة ويوقف الحرب في نهاية 124 يوما هي مدة الهدنة.

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطا متزايدة لعدم قبول صفقة تقود لإنهاء العدوان وإلغاء اجتياح رفح، وسبق أن هدد وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش و"الأمن القومي" إيتمار بن غفير بحل الحكومة حال حدوث ذلك.

وفي وقت سابق السبت، نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" المصرية عن مصدر رفيع المستوى لم تذكر اسمه، أن وفدا من حماس وصل القاهرة، مشيرا إلى "تقدم ملحوظ" في مفاوضات الهدنة بغزة.

والاثنين الماضي، أفادت القناة ذاتها بأن وفد حماس غادر القاهرة وسيعود إليها مرة أخرى برد مكتوب على مقترح مصري بشأن صفقة تهدئة في قطاع غزة.
رقم : 1132814
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