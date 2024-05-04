الصفحة الرئيسية
0
السبت 4 أيار 2024 ساعة 16:55

المرتضى: سنواجه الصهاينة بالفضائل المريمية وبالصمود على نهج المقاومة

المرتضى: سنواجه الصهاينة بالفضائل المريمية وبالصمود على نهج المقاومة
ولفت إلى أنّ "اليوم، نجتمع ههنا، في هذه المنطقة التي كانت لبعضِ الرّبعِ الأخير من القرن العشرين، خطَّ افتراقٍ تحتشدُ على جانبيه متناقضاتٌ كثيرة فكريةٌ وعسكريةٌ وسياسية، بلغَتْ حدَّ التقاتل والتقاصف اليومي، لنعمِّقَ على اسمِ مريم إعلانَ عهدِ الوحدة الوطنية. بالفنِّ نصنعُ ذلك، بنصُبٍ يرتفعُ بجوارِ المُتحفِ الوطني، أمام ضريح الجنديّ المجهول، في حديقةٍ ستكون خضراءَ، لا استذكارًا لخط التماس الأخضر، بل لخضرة الحياة التي ينبغي لها أن تنموَ بلا انقطاع في حقول أعمارنا وأجيالِنا. ونصنعُ ذلك أيضًا بالموسيقى والكلمة والفن التشكيلي، لنقول بالنتيجة إنَّ الثقافةَ بابُ تنوعٍ واختلاف، لكنها تجمعُ أيضًا لأنها تُنقّي النفسَ وترفعُ الروح إلى اتحادٍ في الحقّ والخير والجمال".

وذكر أنّ "مريم القديسة عانت من عنتِ اليهود وظلمِهم واتهامِهم لها بأنها أتت أمرًا فريَّا، لولا أن تكلّمَ ابنُها، من كان في المهدِ صبيّا، كما في القرآن الكريم. وها هم اليوم، لا يطلقون الاتهامات الكلامية، بل القنابل والرصاص والمتفجرات على كل مريمات غزةَ، لأنهم يخشونَ منهنَّ أن ينُجبنَ أطفالًا يقاومون في مهودِهم. لم يتغير شيء في ذهنية أولئك الصهاينة منذ ألفي سنة إلى اليوم، القتلُ إيّاه، والظلمُ عينُه، وليس لهم منا إلاّ التشبّث بالفضائل المريمية ردعًا لآثامِهم، وإلاّ الصمودِ على نهج المقاومةِ دَفعًا لشرورِهم، وما اجتماعُنا اليوم إلا وجهٌ من وجوه المقاومة الثقافية التي تُرْعِبُهم بمقدار تلكِ العسكرية. ويا مريم أمَّنا العذراء: مباركةٌ أنتِ في النساء، والسلام على ابنك يوم وُلدَ ويوم يُبعثُ من جديد ومبارك هذا المكان على اسمِك وكلنا للوطن، للعلى للعلم، عشتم وعاش لبنان".
رقم : 1132819
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
محاولة نتنياهو التوصل إلى اتفاق يقوم على التطبيع مع السعودية
محاولة نتنياهو التوصل إلى اتفاق يقوم على التطبيع مع السعودية
آمال ضئيلة لإبرام اتفاق... إلى أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
آمال ضئيلة لإبرام اتفاق... إلى أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
3 أيار 2024
صحوة الشعوب والانتفاضة العالمية ضد نظام الهيمنة
صحوة الشعوب والانتفاضة العالمية ضد نظام الهيمنة
3 أيار 2024
طوفان من الدعم لفلسطين في الجامعات الأمريكية
طوفان من الدعم لفلسطين في الجامعات الأمريكية
2 أيار 2024
هزيمة واشنطن في البحر الأحمر... أسباب انسحاب السفينة الأمريكية
هزيمة واشنطن في البحر الأحمر... أسباب انسحاب السفينة الأمريكية
2 أيار 2024
الإعترافات تتوالى..
الإعترافات تتوالى..'الوعد الصادق' يُخرج 'الباتريوت' من الخدمة في 'إسرائيل'!
2 أيار 2024
بعد قرار كولومبيا التاريخي.. حماس تدعو كافة الدول لقطع العلاقاتها مع "إسرائيل"
بعد قرار كولومبيا التاريخي.. حماس تدعو كافة الدول لقطع العلاقاتها مع "إسرائيل"
2 أيار 2024
ايرواني: نحتفظ بحق الرد على اي عدوان صهيوني
ايرواني: نحتفظ بحق الرد على اي عدوان صهيوني
2 أيار 2024
الخلیج الفارسي ‘‘بیتنا‘‘
الخلیج الفارسي ‘‘بیتنا‘‘
30 نيسان 2024
دور حرب غزة في تغيير العقيدة الدفاعية للدول الخليجية
دور حرب غزة في تغيير العقيدة الدفاعية للدول الخليجية
30 نيسان 2024
تاريخ الحركات الطلابية في أمريكا.. السمات الفريدة للحركة الجديدة
تاريخ الحركات الطلابية في أمريكا.. السمات الفريدة للحركة الجديدة
30 نيسان 2024
الکشف عن نقاط الضعف في نظام القبة الحديدية للعمليات الصاروخية التالية
الکشف عن نقاط الضعف في نظام القبة الحديدية للعمليات الصاروخية التالية
30 نيسان 2024
وزير الدفاع الايراني : استراتيجية قواتنا هي توفير امن الخليج الفارسي ومضيق هرمز
وزير الدفاع الايراني : استراتيجية قواتنا هي توفير امن الخليج الفارسي ومضيق هرمز
29 نيسان 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
آمال ضئيلة لإبرام اتفاق... إلى أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
صحوة الشعوب والانتفاضة العالمية ضد نظام الهيمنة
الخلیج الفارسي ‘‘بیتنا‘‘
دور حرب غزة في تغيير العقيدة الدفاعية للدول الخليجية