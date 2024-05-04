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السبت 4 أيار 2024 ساعة 17:32

نواب ديمقراطيون في رسالة لبايدن: 'اسرائيل' انتهكت القوانين والضوابط الأميركية

نواب ديمقراطيون في رسالة لبايدن:
وجاء في الرسالة التي وقعها 88 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي، أن القيود التي فرضها الكيان الإسرائيلي على المساعدات تثير الشكوك في امتثالها لبند في قانون المساعدات الخارجية الأميركي يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأميركية.

واستشهدوا بتقارير تفيد بأن الكيان الاسرائيلي لم يسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرض نظاما للتفتيش وقيوداً تعسفية على المساعدات مما أعاق الإمدادات.

وكان بايدن قد أصدر في فبراير/ شباط مذكرة تتعلق بالأمن القومي تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة بعد أن بدأ مشرعون ديمقراطيون يشككون في مدى التزام الاحتلال بالقانون الدولي في العدوان على غزة.
رقم : 1132823
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