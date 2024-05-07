الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 7 أيار 2024 ساعة 08:22

البحرية الأوروبية: لم نعد قادرين على البقاء في البحر الأحمر

البحرية الأوروبية: لم نعد قادرين على البقاء في البحر الأحمر
واكد قائد العملية البحرية الأوروبية في البحر الأحمر أن عددًا قليلًا جدًا من الدول ترسل سفنًا حربية إلى المنطقة، وانه لم يعد قادرًا على إنجاز مهمته

وحذر بشكل عاجل في اجتماع سري في بروكسل الأسبوع الماضي، من أنه بعد انسحاب الفرقاطة الألمانية "هيسن" لن يكون لديه سوى ثلاث سفن حربية تحت تصرفه للأشهر المقبلة.

وبحسب مجلة "دير شبيغل" فأن قائد العملية البحرية الأوروبية في البحر الأحمر يقول أنه يحتاج لمهمته على الأقل عشر سفن حربية، والدعم الجوي من طائرة بدون طيار أو طائرة دورية بحرية ضروري

واضافت المجلة من غير المرجح أن يتلقى قائد العملية البحرية الأوروبية في البحر الأحمر سفنًا إضافية، على الرغم من النداء العاجل الذي وجهه.

المجلة تقول انه وفقًا لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، لقد فشلت مهمة "أسبيدس" والعملية الموازية التي تقودها الولايات المتحدة، في البحر الأحمر.

واكد قائد العملية البحرية الأوروبية في البحر الأحمر ان الخطر الناجم عن الهجمات من اليمن أصبح أكثر حدة من أي وقت مضى

وأضاف قائد العملية البحرية الأوروبية في البحر الأحمر الأميرال فاسيليوس لقد نجح اليمنيون في التغلب على الدفاع الجوي لسفن الاتحاد الأوروبي بسرب من الطائرات المسيّرة، وألحقوا أضرارًا بسفينة تجارية كانت تحت حماية سفن المهم
مصدر : وكالات
رقم : 1133324
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
طهران تُرحب بردّ حماس على مقترح الوسطاء: مظهر من مظاهر قوة المقاومة الميدانية
طهران تُرحب بردّ حماس على مقترح الوسطاء: مظهر من مظاهر قوة المقاومة الميدانية
المسؤولية المتزايدة لمنظمة التعاون الإسلامي في الأيام الحاسمة لحرب غزة
المسؤولية المتزايدة لمنظمة التعاون الإسلامي في الأيام الحاسمة لحرب غزة
7 أيار 2024
الحركة الطلابية الداعمة لفلسطين... لماذا يشعر الساسة الأمريكيون بالقلق؟
الحركة الطلابية الداعمة لفلسطين... لماذا يشعر الساسة الأمريكيون بالقلق؟
7 أيار 2024
هل يستطيع نتنياهو أن يخرج من مأزقه ومذكرات الاعتقال تؤرق نومه!
هل يستطيع نتنياهو أن يخرج من مأزقه ومذكرات الاعتقال تؤرق نومه!
7 أيار 2024
مستقبل الأردن مجهول
مستقبل الأردن مجهول
7 أيار 2024
تهمة معاداة السامية... ذريعة أمريكا لقمع الحركة الطلابية المناصرة لفلسطين
تهمة معاداة السامية... ذريعة أمريكا لقمع الحركة الطلابية المناصرة لفلسطين
7 أيار 2024
محاولة نتنياهو التوصل إلى اتفاق يقوم على التطبيع مع السعودية
محاولة نتنياهو التوصل إلى اتفاق يقوم على التطبيع مع السعودية
3 أيار 2024
آمال ضئيلة لإبرام اتفاق... إلى أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
آمال ضئيلة لإبرام اتفاق... إلى أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
3 أيار 2024
صحوة الشعوب والانتفاضة العالمية ضد نظام الهيمنة
صحوة الشعوب والانتفاضة العالمية ضد نظام الهيمنة
3 أيار 2024
طوفان من الدعم لفلسطين في الجامعات الأمريكية
طوفان من الدعم لفلسطين في الجامعات الأمريكية
2 أيار 2024
هزيمة واشنطن في البحر الأحمر... أسباب انسحاب السفينة الأمريكية
هزيمة واشنطن في البحر الأحمر... أسباب انسحاب السفينة الأمريكية
2 أيار 2024
الإعترافات تتوالى..
الإعترافات تتوالى..'الوعد الصادق' يُخرج 'الباتريوت' من الخدمة في 'إسرائيل'!
2 أيار 2024
بعد قرار كولومبيا التاريخي.. حماس تدعو كافة الدول لقطع العلاقاتها مع "إسرائيل"
بعد قرار كولومبيا التاريخي.. حماس تدعو كافة الدول لقطع العلاقاتها مع "إسرائيل"
2 أيار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المسؤولية المتزايدة لمنظمة التعاون الإسلامي في الأيام الحاسمة لحرب غزة
الحركة الطلابية الداعمة لفلسطين... لماذا يشعر الساسة الأمريكيون بالقلق؟
هل يستطيع نتنياهو أن يخرج من مأزقه ومذكرات الاعتقال تؤرق نومه!
مستقبل الأردن مجهول