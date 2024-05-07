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الثلاثاء 7 أيار 2024 ساعة 17:55

الأمم المتحدة: المساعدات محجوبة عن غزة والمخزون لا يكفي لأكثر من يوم واحد

الأمم المتحدة: المساعدات محجوبة عن غزة والمخزون لا يكفي لأكثر من يوم واحد
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده متحدث "أوتشا" ينس لايركه، بمدينة جنيف السويسرية، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء "السيطرة العملياتية" على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأوضح متحدث "أوتشا" أن السلطات الإسرائيلية لم تمنح لهم الإذن بالوصول إلى معبر رفح.

وقال لايركه: "ليس لدينا حاليا أي وجود فعلي في معبر رفح، حيث تم منع وصولنا إلى تلك المنطقة لأغراض التنسيق".

وأضاف: "هذا يعني أن الشريانين الرئيسيين لإيصال المساعدات إلى غزة قد تم خنقهما"، في إشارة إلى معبري رفح وكرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة.

وحذر لايركه من عدم كفاية مخزون المساعدات الإنسانية الموجود في غزة "لأكثر من يوم واحد تقريبا".

وأشار إلى أن معبر رفح هو المدخل الوحيد للوقود، الذي بدونه لا يمكن للمولدات والشاحنات وأجهزة الاتصالات أن تعمل.

وقال إن رفح في مرمى النيران، وعدم استمرار تدفق إمدادات الوقود إلى قطاع غزة لفترة طويلة سيؤدي إلى إنهاء العمليات الإنسانية في القطاع.

وأكد متحدث أوتشا أن الجيش الإسرائيلي يتجاهل كل التحذيرات بشأن ما يعنيه قطع إمدادات الوقود بالنسبة للعملية الإنسانية في جميع أنحاء القطاع.

وصباح الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.

وأضاف في بيان: "قطعت القوات معبر رفح عن محور صلاح الدين، والآن تسيطر قوات مدرعة من اللواء 401 على المعبر بشكل كامل".

وبسيطرته على معبر رفح، يكون الكيان الإسرائيلي قد أغلق المنفذ البري الوحيد الذي يخرج منه جرحى ومرضى فلسطينيون لتلقي العلاج خارج القطاع، في ظل تدهور الوضع الصحي في مناطق غزة جراء العدوان المتواصل والذي خلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عمد الجيش إلى استهداف مستشفيات غزة والمنظومة الصحية، وأخرج أغلب المستشفيات عن الخدمة، ما يعرض حياة المرضى والجرحى للخطر.
رقم : 1133428
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