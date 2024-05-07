الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 7 أيار 2024 ساعة 21:26

الرئيس الإيراني: المفاوضات هي الحل في الملف النووي

الرئيس الإيراني: المفاوضات هي الحل في الملف النووي
وفی حوار مباشر أكد الرئيس إبراهيم رئيسي أن: الكيان الصهيوني يواصل جرائمه بغزة رغم المرونة التي أبدتها حماس في قبول مقترح وقف إطلاق النار.

وبشان الملف النووي شدد الرئيس الإيراني على أن: المفاوضات هي الحل في الملف النووي لكننا سنلجأ إلى القوة ضد من يستخدم القوة ضدنا.

وشدد على أن إن عملية الوعد الصادق كانت نقطة اقتدار، وأظهرت أن إيران الإسلامية في موقع الاقتدار، وهذا الاقتدار ستظهر آثاره في مجالات أخرى.

وقال: لقد استطاعت هذه العملية التي تبعث على الفخر من تكوين إجماع، وقد أعجبت الجميع الاتجاهات، وأثنوا على مقاتلينا.

وأضاف: اليوم أزيل شبح الحرب عن البلاد من خلال التأثير الذي ترکته الجمهورية الإسلامية من خلال عملیة الوعد الصادق.

وقال الرئيس الإيراني: إذا كانت الدول الأوروبية ودول العالم الأخرى ترغب في إقامة علاقات جيدة مع إيران، فنحن على استعداد لمصافحتها بحرارة.
رقم : 1133476
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
معركة رفح.. المسمار الأخير في نعش الكيان
معركة رفح.. المسمار الأخير في نعش الكيان
بعد أن أذاقوا أمريكا الذل.. لأهل اليمن فلتنحني الهامات
بعد أن أذاقوا أمريكا الذل.. لأهل اليمن فلتنحني الهامات
7 أيار 2024
طهران تُرحب بردّ حماس على مقترح الوسطاء: مظهر من مظاهر قوة المقاومة الميدانية
طهران تُرحب بردّ حماس على مقترح الوسطاء: مظهر من مظاهر قوة المقاومة الميدانية
7 أيار 2024
المسؤولية المتزايدة لمنظمة التعاون الإسلامي في الأيام الحاسمة لحرب غزة
المسؤولية المتزايدة لمنظمة التعاون الإسلامي في الأيام الحاسمة لحرب غزة
7 أيار 2024
الحركة الطلابية الداعمة لفلسطين... لماذا يشعر الساسة الأمريكيون بالقلق؟
الحركة الطلابية الداعمة لفلسطين... لماذا يشعر الساسة الأمريكيون بالقلق؟
7 أيار 2024
هل يستطيع نتنياهو أن يخرج من مأزقه ومذكرات الاعتقال تؤرق نومه!
هل يستطيع نتنياهو أن يخرج من مأزقه ومذكرات الاعتقال تؤرق نومه!
7 أيار 2024
مستقبل الأردن مجهول
مستقبل الأردن مجهول
7 أيار 2024
تهمة معاداة السامية... ذريعة أمريكا لقمع الحركة الطلابية المناصرة لفلسطين
تهمة معاداة السامية... ذريعة أمريكا لقمع الحركة الطلابية المناصرة لفلسطين
7 أيار 2024
محاولة نتنياهو التوصل إلى اتفاق يقوم على التطبيع مع السعودية
محاولة نتنياهو التوصل إلى اتفاق يقوم على التطبيع مع السعودية
3 أيار 2024
آمال ضئيلة لإبرام اتفاق... إلى أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
آمال ضئيلة لإبرام اتفاق... إلى أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
3 أيار 2024
صحوة الشعوب والانتفاضة العالمية ضد نظام الهيمنة
صحوة الشعوب والانتفاضة العالمية ضد نظام الهيمنة
3 أيار 2024
طوفان من الدعم لفلسطين في الجامعات الأمريكية
طوفان من الدعم لفلسطين في الجامعات الأمريكية
2 أيار 2024
هزيمة واشنطن في البحر الأحمر... أسباب انسحاب السفينة الأمريكية
هزيمة واشنطن في البحر الأحمر... أسباب انسحاب السفينة الأمريكية
2 أيار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
معركة رفح.. المسمار الأخير في نعش الكيان
المسؤولية المتزايدة لمنظمة التعاون الإسلامي في الأيام الحاسمة لحرب غزة
الحركة الطلابية الداعمة لفلسطين... لماذا يشعر الساسة الأمريكيون بالقلق؟
هل يستطيع نتنياهو أن يخرج من مأزقه ومذكرات الاعتقال تؤرق نومه!