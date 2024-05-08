عبد اللهيان: الأرضیة متوفرة لوقف دائم لإطلاق النار في غزة

وقال أمیر عبداللهیان علی هامش اجتماع مجلس الوزراء الیوم الأربعاء نعتقد أنه إذا أوفى الأميركيون والغربيون بوعدهم والتزموا به، فإن الأرضیة متوفرة لوقف إطلاق النار بغزة وحل المشاكل في هذه المنطقة.



وأضاف: نتنياهو والمتطرفون يبذلون قصارى جهدهم لمواصلة الحرب لأن وقف إطلاق النار قد يعني أزمة جديدة بالنسبة لهم.



*حذرنا امريكا قبل عملية الوعد الصادق من ان اي اجراء ضدنا سيواجه برد فوري وحاسم



وقال: "بعد الاعتداء السافر على سفارتنا في دمشق، والذي کان انتهاکا للقواعد والمواثيق الدولية، لقد حذرنا من أنه إذا قامت الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات ضد مصالح الجمهورية الإسلامية، فإن ردنا على القواعد الأمريكية في المنطقة سيكون فوريا وحاسما.



وأردف قائلا: لقد أبلغنا أصدقاءنا في دول المنطقة التي توجد بها القواعد العسكرية الأمريكية قبل عملية الصادق أن علاقاتنا معكم مبنية على الصداقة والأخوة.



وتابع: دفاعنا المشروع يأتي في إطار تعزيز التعاون والأمن الإقليمي، لكن إذا أخطأت أمريكا فسنستهدف قواعدها.



وأضاف: حاولنا في المحادثات والرسائل اللاحقة إيصال هذه الرسالة إلى أصدقائنا والدول المجاورة.

وأضاف وزير خارجية بلادنا: "معظم دول الجوار أبلغتنا قبل بدء العملية بأننا لن نسمح بشن أي عدوان على إيران من بلادنا".



وصرح أمير عبد اللهيان: من المؤمل أن يؤدي رد إيران على وقاحة الکیان الصهيوني إلى تهدئة الأزمة في المنطقة في أسرع وقت ممكن وضمان حقوق الفلسطينيين في هذا الإطار ومن المؤكد أننا نسير في اتجاه الصداقة والتعاون قدر الإمكان مع جيراننا وجميع دول المنطقة والعالم.



*نحاول حل القضايا العالقة مع الوكالة الدولية من خلال التعاون الفني بدلا من الضغط السياسي



على صعيد اخر قال وزير الخارجية الايرانية اننا نقيّم زيارة غروسي إلى إيران بشكل إيجابي، وقد أثيرت خلال هذه الزيارة أفكار مهمة لتعاون أقوى بين الوكالة وإيران، ونحاول حل القضايا العالقة من خلال التعاون الفني بدلاً من الضغط السياسي.



واضاف: خلال المباحثات مع السيد غروسي قلنا بوضوح أنه كلما تصرف بطريقة فنية سارت الأمور على ما يرام، ولكن متى ما تصرف تحت تأثير الضغوط الخارجية، حدثت ضجة اعلامية.



*إيران ومصر مصممتان على إقامة علاقات دبلوماسية

كما أكد الوزير عبداللهيان أن إيران ومصر مصممتان على إقامة علاقات دبلوماسية وتابع قائلا : لقد أجريت خلال زيارتي الأخيرة مباحثات مع السيد سامح شكري، وزير خارجية مصر، وكلا البلدين مصممان على إقامة علاقات؛ ولذلك، فإننا نعمل على وضع خارطة طريق للعودة إلى العلاقات الدبلوماسية.