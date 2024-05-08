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الأربعاء 8 أيار 2024 ساعة 10:41

جزر البهاما تقرر الاعتراف بدولة فلسطين و السلطة الفلسطينية ترحب بقرارها

جزر البهاما تقرر الاعتراف بدولة فلسطين و السلطة الفلسطينية ترحب بقرارها
وأكدت أن "حق الشعوب في تقرير مصيرها يعد حقا راسخا ومعترفا به بموجب القانون الدولي".

كما أشارت إلى أن "دولة فلسطين تجدد دعوتها المستمرة للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الوقوف عند مسؤولياتها والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإعادة الثقة في نظام عالمي قائم على القواعد والحقوق المتساوية لكافة شعوب الأرض".

وأعلنت وزارة الخارجية لجزر البهاما أن مجلس الوزراء قرر الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.

وقال مجلس الوزراء لجزر البهاما: "تعتقد حكومة جزر البهاما أن الاعتراف بدولة فلسطين يظهر بقوة التزام جزر البهاما بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وحق الشعوب في تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ICESCR)".

وأضاف: "أصبحت جزر البهاما دولة مستقلة في عام 1973 كعمل من أعمال تقرير المصير، ولذلك، فإنها تدعم الحق القانوني للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وفي تقرير وضعه السياسي بحرية، والسعي بحرية إلى تحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 1 المشتركة بين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)".

هذا وانضمت ترينيداد وتوباغو مؤخرا إلى قائمة الدول التي تعترف رسميا بالدولة الفلسطينية.
رقم : 1133578
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