قطر تدين توغل الاحتلال في رفح وتدعو لتحرك دولي عاجل

كما حذرت وزارة الخارجية القطرية من أن إجبار المدنيين على النزوح القسري من المدينة، التي أصبحت ملاذاً أخيراً لمئات الآلاف من النازحين داخل قطاع غزة، يمثل انتهاكاً خطيراً للقوانين الدولية، ومن شأنه أن يضاعف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع المحاصر.



وتتصاعد التحذيرات من ارتفاع كبير محتمل بعدد الضحايا عقب إعلان جيش الاحتلال الصهيوني بدء عملية بمدينة رفح، جنوبي القطاع، زعم أنها "محدودة النطاق"، وتوجيه تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بـ"إخلاء" شرق المدينة قسراً والتوجه لمنطقة المواصي، جنوب غربي القطاع. فضلاً عن ذلك، خلف العدوان على غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نحو 113 ألفاً بين شهيد ومصاب، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.