المقاومة الاسلامية في العراق تدك "هدفا حيويا" في ايلات جنوب فلسطين المحتلة

وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في العراق ما يلي:



بسم الله الرحمن الرحيم "أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ"

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفاً حيوياً في إيلات “ ام الرشراش "بأراضينا المحتلة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 7/ 5/ 2024، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.



من جهتها أفادت هيئة البث الإسرائيلية بوقوع انفجار كبير في سماء إيلات والدفاعات الجوية تعترض هدفا جويا.



كما قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي انه تم إطلاق صواريخ اعتراضية تجاه هدف جوي أُطلق من العراق تجاه إيلات.

