في أكبر عملية هدم في يوم واحد منذ سنوات.. الاحتلال يدمّر 47 بيتاً في وادي الخليل بالنقب

وقد اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تنفيذها قرار هدم المنازل في النقب.



وتأتي عملية الهدم ضمن مخطّط لتهجير السكان الفلسطينيين البدو من النقب، الذين يصل تعدادهم إلى أكثر من 300 ألف فلسطيني، بهدف توسعة شارع رقم ستة، نحو الجنوب.



وفي أعقاب عملية الهدم، دعت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب إلى اجتماع طارئ اليوم، عند الخامسة عصراً في بلدة حورة القريبة، كما ودعت الأهالي إلى التجمع وتقديم الدعم إلى أهالي قرية وادي الخليل "لتعزيز صمودهم"، لأنّ "قضيّتهم هي قضية كل النقب وكل العرب" كما جاء في بيانها.



هذا وتقوم قوات كبيرة معزّزة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وحرس الحدود المشكّلة من مئات العناصر، بتأمين عملية الهدم، فيما جرى اعتقال أحد المواطنين من سكان القرية عند محاولته التصدّي والاحتجاج على ذلك.



