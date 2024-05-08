الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 8 أيار 2024 ساعة 15:02

رئيسة حكومة إيطاليا في ليبيا لبحث التعاون المشترك

رئيسة حكومة إيطاليا في ليبيا لبحث التعاون المشترك
وخلال الزيارة الثانية لها إلى ليبيا، التقت ميلوني على رأس وفد وزاري رسمي رئيس "حكومة الوحدة الوطنية" في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة.

وخلال الزيارة تم توقيع عقد "إعلانات نوايا" بين المسؤولين الليبيين والوفد الإيطالي، بشأن مشاريع التعاون في مجالات الصحة والتعليم والبحث، وكذلك الشباب والرياضة.

ويهدف عقد "إعلانات النوايا" إلى تعزيز التبادل الجامعي والبحث العلمي المشترك في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأزرق، وتسهيل معالجة الليبيين في المستشفيات الإيطالية، خصوصاً الأطفال منهم، في حال عدم توافر العلاجات الملائمة في بلادهم.

وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن ما تسمّى "خطة ماتي" التي تحمل اسم صاحبها، إنريكو ماتي، مؤسس شركة "إيني" العملاقة الإيطالية للطاقة.

وكان ماتي دعا في خمسينات القرن الماضي لإقامة علاقة تعاون مع الدول الأفريقية، عبر مساعدتها على تنمية مواردها الطبيعية.

وخلال زيارتها الأولى إلى ليبيا، بنهاية كانون الثاني/يناير 2023، أبرمت ميلوني اتفاقية غاز كبيرة مع الدولة الواقعة في شمال أفريقيا وتمتلك أكبر احتياطيات هيدروكربونية في القارة.

كما أجرت رئيسة الحكومة الإيطالية اجتماعاً مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ناقشت فيه الاتفاقيات المشتركة.

من جهته، أكد المنفي، في بيان، أهمية "دخول الشركات الإيطالية إلى مختلف القطاعات في البلاد، ولا سيما مشاريع الإعمار.

كما شدد على وجوب استمرار التشاور والتعاون المشترك في مجالات "مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتوحيد المؤسسة العسكرية".

كذلك، توجّهت ميلوني إلى مدينة بنغازي، بعد إنتهاء زياتها إلى طرابلس، للقاء قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر.

 
رقم : 1133647
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الجثث تحولت لرماد..ما طبيعة الأسلحة التي يستخدمها كيان الاحتلال الإسرائيلي في غزة؟
الجثث تحولت لرماد..ما طبيعة الأسلحة التي يستخدمها كيان الاحتلال الإسرائيلي في غزة؟
إستراتيجية الضربة الأرضية.. مؤامرة أمريكا العسكرية الجديدة ضد "أنصار الله"
إستراتيجية الضربة الأرضية.. مؤامرة أمريكا العسكرية الجديدة ضد "أنصار الله"
8 أيار 2024
أهداف الهجوم الإسرائيلي على رفح وتوقيته؟
أهداف الهجوم الإسرائيلي على رفح وتوقيته؟
8 أيار 2024
معركة رفح.. المسمار الأخير في نعش الكيان
معركة رفح.. المسمار الأخير في نعش الكيان
7 أيار 2024
بعد أن أذاقوا أمريكا الذل.. لأهل اليمن فلتنحني الهامات
بعد أن أذاقوا أمريكا الذل.. لأهل اليمن فلتنحني الهامات
7 أيار 2024
طهران تُرحب بردّ حماس على مقترح الوسطاء: مظهر من مظاهر قوة المقاومة الميدانية
طهران تُرحب بردّ حماس على مقترح الوسطاء: مظهر من مظاهر قوة المقاومة الميدانية
7 أيار 2024
المسؤولية المتزايدة لمنظمة التعاون الإسلامي في الأيام الحاسمة لحرب غزة
المسؤولية المتزايدة لمنظمة التعاون الإسلامي في الأيام الحاسمة لحرب غزة
7 أيار 2024
الحركة الطلابية الداعمة لفلسطين... لماذا يشعر الساسة الأمريكيون بالقلق؟
الحركة الطلابية الداعمة لفلسطين... لماذا يشعر الساسة الأمريكيون بالقلق؟
7 أيار 2024
هل يستطيع نتنياهو أن يخرج من مأزقه ومذكرات الاعتقال تؤرق نومه!
هل يستطيع نتنياهو أن يخرج من مأزقه ومذكرات الاعتقال تؤرق نومه!
7 أيار 2024
مستقبل الأردن مجهول
مستقبل الأردن مجهول
7 أيار 2024
تهمة معاداة السامية... ذريعة أمريكا لقمع الحركة الطلابية المناصرة لفلسطين
تهمة معاداة السامية... ذريعة أمريكا لقمع الحركة الطلابية المناصرة لفلسطين
7 أيار 2024
محاولة نتنياهو التوصل إلى اتفاق يقوم على التطبيع مع السعودية
محاولة نتنياهو التوصل إلى اتفاق يقوم على التطبيع مع السعودية
3 أيار 2024
آمال ضئيلة لإبرام اتفاق... إلى أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
آمال ضئيلة لإبرام اتفاق... إلى أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
3 أيار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
معركة رفح.. المسمار الأخير في نعش الكيان
المسؤولية المتزايدة لمنظمة التعاون الإسلامي في الأيام الحاسمة لحرب غزة
الحركة الطلابية الداعمة لفلسطين... لماذا يشعر الساسة الأمريكيون بالقلق؟
هل يستطيع نتنياهو أن يخرج من مأزقه ومذكرات الاعتقال تؤرق نومه!