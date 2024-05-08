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الأربعاء 8 أيار 2024 ساعة 15:05

المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مباني يستخدمها جنود الاحتلال في عدد من المستوطنات

المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مباني يستخدمها جنود الاحتلال في عدد من المستوطنات
وشملت هذه العمليات استهداف مبنيين يستخدمهما الجنود الإسرائيليون في "حانيتا"، واثنين آخرين في "شلومي"‏، واثنين آخرين أيضاً في "أفيفيم".

وفي "المطلة" أيضاً، استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان مبنى يستخدمه جنود الاحتلال، محققةً فيه إصابةً مباشرة، واستهدفت مبنى آخر في "المنارة".

وفي عملية إضافية، جاءت إسناداً لغزة، استهدف حزب الله، بالصواريخ الموجهة، دشمةً في موقع "الراهب" الإسرائيلي، وذلك بعد رصدها ومتابعة حركة جنود الاحتلال في الموقع، ودخولهم إلى الدشمة، محققاً إصابةً مباشرة.

وفي الوقت نفسه استهدفت المقاومة التجهيزات التجسسية في الموقع ‏ودمّرتها. ‏ 

وسبق أن أشار مراسل الميادين في جنوبي لبنان إلى أنّ المقاومة استهدفت 5 مستوطنات إسرائيلية بصورة متزامنة، وفي مختلف قطاعات الجبهة.

وأضاف مراسلنا أنّ نيران مباشرة من لبنان أصابت "أفيفيم"، حيث شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من أحد مبانيها.

أما في كيان الاحتلال، فأقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع أضرار في المباني التي استهدفها حزب الله في المستوطنات، بعدما رصدت إطلاق نحو 8 صواريخ.

وتحدّث الإعلام الإسرائيلي عن وقوع إصابة مباشرة بصاروخ في "المطلة"، بعد سقوطه من دون دوي صفارات الإنذار.

وأشار إعلام الاحتلال إلى سقوط صاروخ أُطلق من لبنان عند مفترق "غوما"، في الجليل الأعلى، ما أدى إلى إغلاق الطريق أمام حركة السيارات والمارين.

وسقط صاروخ في "موشاف جورن"، بينما دوت صفارات الإنذار في مستوطنات "شتولا" و"زرعيت" و"شومرا" و"إيفين مناحيم"، بحسب إعلام الاحتلال.

وفي غضون ذلك، سُمعت أصوات الانفجارات على طول خط الساحل الشمالي، من حيفا وحتى نهاريا ومحيطها، وشوهدت أعمدة الدخان من بعيد.

بالتوازي، تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية اللبنانية، حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي عيتا الشعب، جبل بلاط، راميا، تل النحاس في أطراف بلدة كفركلا، مرتفعات الريحان ومرتفعات إقليم التفاح، بحسب ما أفاد به مراسلنا.

وأشارت مصادر في الجنوب إلى أنّ الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أيضاً أطراف بلدة يارون ومدينة الخيام.

 
رقم : 1133648
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