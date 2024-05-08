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الأربعاء 8 أيار 2024 ساعة 15:10

جزر البهاما تعترف رسمياً بدولة فلسطين

جزر البهاما تعترف رسمياً بدولة فلسطين
وأفادت وزارة خارجية جزر البهاما في بيان، مساء الثلاثاء، أن الحكومة "تدعم حق الفلسطينيين في تقرير وضعهم السياسي بحرية وحقهم في السعي لتحقيق تنميتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

وجاء في البيان "أن جزر البهاما تدعم حلّ الدولتين وتعترف رسمياً بدولة فلسطين".

حركة حماس رحبت بالقرار، معتبرة إياه أنّه يأتي في سياق خدمة تطلعات الشعب الفلسطيني في التحرر والاستقلال، داعية كافة الدول إلى الانتصار لعدالة القضية الفلسطينية.

كما رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار جزر البهاما الاعتراف بدولة فلسطين، وأشادت بمساهمتها في "تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين".

ويأتي اعتراف جزر البهاما في ظل حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة تتواصل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، خلفت نحو 113 ألفاً بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل "إسرائيل" الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

ويذكر في السياق، أن دولتي بربادوس وجامايكا اتخذتا قرار الاعتراف بدولة فلسطين في نيسان/أبريل المنصرم.

وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد أبلغ، الولايات المتحدة الأميركية، "معارضته إقامة دولة فلسطينية كجزء من أي سيناريو ما بعد الحرب".

كما كشف موقع "ذا انترسبت" الأميركي، منتصف نيسان/إبريل الماضي، أنّ الولايات المتحدة الأميركية تضغط سراً على بعض الدول للتصويت ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
رقم : 1133651
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