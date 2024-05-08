موريتانيا تبحث دعم الاتحاد الدولي للاتصالات في “التحول الرقمي”

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة الموريتاني محمد عبد الله ولد لولي، مع الأمينة العامة للاتحاد دورين بوغدان مارتن، بمدينة جنيف السويسرية.



وتأتي المباحثات، على هامش قمة “فريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعني بالتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي” التي نظمها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (CNUCED).



وبحث الوزير، إمكانية حصول موريتانيا على دعم الاتحاد الدولي للاتصالات في مجالات، ” بناء القدرات في تصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الرقمية، والمشاركة الفعالة في مشاريع الذكاء الاصطناعي، لا سيما تلك التي تهدف إلى تعزيز التعليم الشامل، وتعزيز المبادرات الرامية إلى جعل مشاريع النماذج اللغوية الرئيسية متاحة لجميع البلدان. والأمن السيبراني.”



كما بحث “فرصة الاستفادة من مبادرة GIGA، التي تهدف إلى ربط جميع المدارس بالإنترنت ومنح جميع الشباب إمكانية الوصول إلى المعلومات والفرص التي يوفرها العالم الرقمي، و إمكانية استفادة الأطر الموريتانيين من فرص التدريب داخل الاتحاد الدولي للاتصالات من أجل تعزيز خبراتهم والمساهمة في مهمة هذه المؤسسة التابعة للأمم المتحدة.”



من جهتها أعربت الأمينة العامة عن استعدادها التام لدعم موريتانيا، ليس فقط في النقاط المذكورة أعلاه، ولكن أيضًا في مجالات أخرى لصالح تحولها الرقمي، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).