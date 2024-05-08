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الأربعاء 8 أيار 2024 ساعة 16:04

إعلام صهيوني: مقتل ضابط في وحدة "اليمام"متأثراً بإصابته في اشتباكات طولكرم

إعلام صهيوني: مقتل ضابط في وحدة "اليمام"متأثراً بإصابته في اشتباكات طولكرم
وصباح اليوم، أعلنت سرايا القدس - كتيبة طولكرم، خوض مجاهديها اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت أطراف مخيم نور شمس.

وأضافت الكتيبة، في بيان، أنّ مجاهديها تمكنوا من تحقيق إصابات مؤكدة في صفوف الجنود الإسرائيليين وآلياتهم خلال التصدي، مشددةً على أنّ ذلك يأتي ضمن معركة  "طوفان الأقصى".

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة طولكرم من محورها الغربي، واتجهت نحو ضاحية شويكة شمالاً قبل أن تقتحم ضاحية اكتابا، وسط اندلاع اشتباكات وسماع إطلاق نار كثيف في المنطقة.

ونشرت كتيبة طولكرم مشاهد من استهدافها جرافة عسكرية تابعة لـ"جيش" الاحتلال بعبوة ناسفة على الشارع الرئيسي في مخيم نور شمس، قبل يومين.

وبالتزامن مع عدوانه على قطاع غزة المتواصل منذ 7 أشهر، يشنّ الاحتلال اقتحامات وحملات اعتقال في مختلف مناطق الضفة الغربية. 

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع جنوبي شرقي بيت لحم، حيث داهمت عدداً من منازل المواطنين، من دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوة خاصة من "جيش" الاحتلال، مخيم الأمعري جنوبي مدينة البيرة، واعتقلت الشاب عبد ريحان، وفق وسائل إعلام محلية.  
رقم : 1133663
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