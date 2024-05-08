البرلمان الأوكراني يمدد "حالة الحرب" والتعبئة للمرة الـ11

وسبق أن أحال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاثنين مشروعي القانونين إلى البرلمان واللذين سيتم بموجبهما تمديد "حالة الحرب" والتعبئة العامة اعتبارا من 14 أيار لمدة 90 يوما.



وأعلنت "حالة الحرب" والتعبئة العامة في أوكرانيا في 24 شباط 2022 وتم تمديدها 10 مرات مذاك.



وهذه المرة يأتي تمديد القانونين بعد أن وقع زيلينسكي في 16 نيسان، على قانون جديد مثير للجدل بشأن تشديد التعبئة، مما سيتيح تجنيد مئات الآلاف من الأوكرانيين في الجيش. ويصبح قانون التعبئة الجديد ساري المفعول في 18 أيار.



تجدر الإشارة إلى أن التمديد المستمر لـ"حالة الحرب" منع من إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد، مما أثار تساؤلات حول شرعية زيلينسكي الذي تنتهي فترة ولايته الرئاسية البالغة خمس سنوات، ليلة 21 أيار الحالي.