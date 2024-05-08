ملك الأردن يحذر من تداعيات سيطرة الكيان الإسرائيلي على معبر رفح

وقال الملك عبدالله، خلال اجتماعين عقدهما في الكونغرس الأمريكي بواشنطن، إن "سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح وإغلاقه أمام دخول المساعدات سيفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة"، مؤكدا إدانة بلاده للاعتداء على قافلة مساعدات أردنية كانت متجهة إلى غزة عبر معبر بيت حانون من قبل مستوطنين إسرائيليين متطرفين، حسب وكالة الأنباء الأردنية- بترا.



ودعا "المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح يفرض على إسرائيل الالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأمين عبور قوافل المساعدات وضمان دخولها إلى قطاع غزة من خلال مختلف المعابر"، مشددا على ضرورة وقف التصعيد لتجنب توسع الصراع في الإقليم.