قتلى من كتيبة غولاني في هجوم حزب الله على مستوطنات الشمال

وفيما أعلنتْ وسائل إعلامٍ إسرائيلية عن انقطاع التيار الكهربائي في أفيفيم ودوفيف نتيجةَ القصف الصاروخي، أشارت إلى سقوط صواريخ على مبان في أفيفيم والمطلة وشلومي والمنارة وحنيتا وغيرها من المستوطنات ووقوعِ أضرار كبيرة.



وأكدت المقاومة الإسلامية في لبنان استهدافها مبانٍ يستخدمها جنود الاحتلال في مستوطنات شلومي والمنارة وحانيتا وأفيفيم والمطلة فضلاً عن استهدافها تجمعا لجنود الاحتلال في موقع الراهب والتجهيزات التجسسية فيه.‏



من جهة اخرى أفادت مصادر طبية لبنانية عن ارتقاء ثلاثة شهداء وجريح في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة الخيام جنوب لبنان.