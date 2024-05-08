"أكسيوس": 13 قاضياً فيدرالياً يرفضون توظيف خريجي جامعة كولومبيا بسبب الاحتجاجات

وقال القضاة في رسالة إلى رئيس جامعة كولومبيا مينوش شفيق، وعميدة كلية الحقوق في الجامعة جيليان ليستر، إنهم "فقدوا الثقة في جامعة كولومبيا كمؤسسة للتعليم العالي"، وإنّ الجامعة "أصبحت حاضنة للتعصّب، استبعدت نفسها من تعليم قادة المستقبل في بلدنا".



كما أكد القضاة، أنه لكي تستعيد جامعة كولومبيا "سمعتها التي كانت متميزة في السابق"، عليها أن تسنّ عقوبات مشدّدة على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا في المظاهرات.



وذكّر الموقع أنه في تشرين الأول/أكتوبر 2023، أعلن العديد من الرؤساء التنفيذيين مقاطعة مماثلة ضد طلاب جامعة هارفرد، الذين ينتمون إلى المنظمات الطلابية التي وقّعت على خطاب مؤيد للفلسطينيين، يؤكد ​​أنّ "إسرائيل" هي المسؤولة الوحيدة عما حصل في 7 أكتوبر.



وتؤكد رسالة القضاة، وجميعهم من المعينين من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، تقاطع المحافظين في الحزبين الديمقراطي والجمهوري على خيار دعم "إسرائيل"، بعد أن اقتصرت الانتقادات الموجهة للإدارة الأميركية الحالية من الجمهوريين، على عجزها وفشلها في التعامل مع الموقف بشكل مناسب وحازم، من دون أن تتناول مسألة حماية حرية الرأي وإدانة قمع الطلاب.



ويأتي هذا الإجراء، مكملاً لمسارٍ من الضغط على الطلاب المحتجين بدأ منذ انطلاق الاحتجاجات، وشهد محاولات لتشويه سمعتهم في الإعلام، عبر اتهامهم بممارسة العنف ومعاداة السامية مرةً، ومرةً بالادعاء أن المحتجين ليسوا طلاباً أصلاً في الجامعات التي يتظاهرون في حرمها.



