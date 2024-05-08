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الأربعاء 8 أيار 2024 ساعة 20:03

باكستان.. نقل زوجة عمران خان الثالثة إلى السجن

باكستان.. نقل زوجة عمران خان الثالثة إلى السجن
وصدرت بحق عمران خان (71 عاما) ثلاثة أحكام بالسجن بتهم الفساد، والكشف عن وثائق سرية، والزواج غير القانوني، وذلك قبل وقت قصير من الانتخابات التشريعية التي أجريت في 8 فبراير. واتهم خان الجيش بتلفيق اتهامات ضده لمنعه من العودة إلى السلطة.

وكانت بشرى بيبي تعمل مستشارة لدى عمران خان، قبل أن يتزوجها في عام 2018، وقد تقرر وضعها رهن الإقامة الجبرية بعد إدانتها أيضا بالفساد والزواج غير القانوني.

وخان ابن عائلة ثرية من لاهور، وقد تخرج من جامعة أكسفورد، في حين أن بشرى بيبي من عائلة محافظة وهي محجبة، وقد أثار زواجهما الكثير من الجدل.

وبشرى بيبي هي زوجة خان الثالثة، فقد سبق وتزوج من ياسمينا (غيمايما) غولدسميث، ابنة قطب المال الفرنسي البريطاني جيمي غولدسميث عام 1995، وقد اعتنقت الإسلام وانجب له طفلين قبل طلاقهما في عام 2004. في حين أن زواجه الثاني من المذيعة ريهام لم يدم سوى ثلاثة أشهر.

وكان خان قد أطيح به من رئاسة الوزراء بحجب الثقة عنه في أبريل 2022، وقد اتهم حينها المنظومة العسكرية الحاكمة بأنها لفقت له التهم لمنعه من خوض الانتخابات في الثامن من فبراير.

ووصل خان إلى السلطة في العام 2018 بدعم من العسكر، لكنه تعرض للتهميش بعدما فقد دعمهم.

وعلى الرغم من تعرض حزبه لقمع شديد قبل انتخابات فبراير، إلا أن أداء المرشحين المستقلين الذين دعمهم خان فاق التوقّعات.

وفاز مرشحون موالون لخان بعدد من المقاعد أكبر من أي حزب آخر، لكن ائتلاف أحزاب موالية للجيش تولى السلطة في النهاية برئاسة شهباز شريف.
رقم : 1133719
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