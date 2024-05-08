موظفون في الاتحاد الأوروبي يتظاهرون في بروكسل ضدّ العدوان على غزة

ووضع المحتجون 3 أغطية قماشية بيضاء ملفوفة وملطّخة ببقعٍ حمراء، ومكتوب عليها "القانون الدولي" و"اتفاقيات الاتحاد الأوروبي" و"اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، في الساحة المواجهة للمكتب الرئيسي للمفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية.



بدوره، قال الموظف في المفوضية الأوروبية، مانوس كارلايل: "نحتشد هنا في تجمّع سلمي من أجل الدفاع عن الحقوق والمبادئ والقيم التي بُنيت المؤسسات الأوروبية عليها، وعن قيم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والحرية".



من جهتها، لم تعلّق المفوضية الأوروبية على الاحتجاج.



ويأتي هذا الاحتجاج في وقتٍ يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ215، مع ارتفاع حصيلة العدوان إلى 34.789 شهيداً و78.204 إصابات منذ اندلاع طوفان الأقصى.



