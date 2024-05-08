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الأربعاء 8 أيار 2024 ساعة 20:37
"حزب الله" ينعى شهيداً جديداً
ولفت الحزب إلى أن الشهيد إسماعيل من مواليد عام 1993 وهو من بلدة كفرفيلا.
رقم :
1133727
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مأساة جديدة.. مستشفى الولادة الرئيسي في رفح يتوقف عن استقبال الحالات
"حماس": المقابر الجماعية تستدعي تدخل المجتمع الدولي لوقف الحرب
"حزب الله" ينعى شهيداً جديداً
"الأونروا": استشهاد 429 نازحاً كانوا يبحثون عن مأوى في مباني الوكالة
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