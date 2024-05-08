مأساة جديدة.. مستشفى الولادة الرئيسي في رفح يتوقف عن استقبال الحالات

وأضاف الصندوق، أن مستشفى الهلال الإماراتي للولادة، كان يستقبل نحو 85 حالة يومياً من أصل 180 في غزة قبل تصاعد القتال بين حماس والقوات الإسرائيلية على مشارف رفح.



ويضم المستشفى 5 أسرة فقط للولادة، لكن بعد التدفق الجماعي في كانون الأول على رفح، أصبح المستشفى الرئيسي للولادة في رفح، حسب دومينيك ألين ممثل الصندوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مقابلة الشهر الماضي.

ولم يتضح بعد أي مستشفيات رفح يمكنه قبول هذه الحالات.



وقال الصندوق: "الشركاء في العمل الإنساني، بالتنسيق مع وزارة الصحة، أقاموا منشآت صحية بديلة يمكنها تقديم مستويات مختلفة من الرعاية".