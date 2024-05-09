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الخميس 9 أيار 2024 ساعة 08:58

رئيس كوريا الجنوبية: سيول ستبذل قصارى جهدها لمواصلة التعاون الاقتصادي مع موسكو

رئيس كوريا الجنوبية: سيول ستبذل قصارى جهدها لمواصلة التعاون الاقتصادي مع موسكو
واكد في مؤتمر صحفي، إنّ "سيول ستبذل قصارى جهدها لمواصلة التعاون الاقتصادي مع موسكو رغم قربها من كييف"، مشددا على "الموقف الثابت لبلاده والمتمثّل بعدم تزويد أي دولة تخوض حرباً بأيّ أسلحة فتّاكة".

وشدّد يون على أنّ بلاده تبذل "قصارى جهدها لتقديم مساعدات إنسانية ومساعدات لإعادة الإعمار، بما يتماشى وروح الدستور"، موضحا أنّ "علاقات بلاده مع روسيا توترت بسبب شحنات الأسلحة التي تؤكد سيول وواشنطن أنّ كوريا الشمالية تمدّ روسيا بها لاستخدامها في أوكرانيا".

ورأى إنّ "تصدير كوريا الشمالية أسلحة هجومية لا يدعم فقط شنّ الحرب غير المشروعة في ما يتعلق بأوكرانيا، بل ينتهك بوضوح العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية بسبب أسلحتها النووية".
رقم : 1133801
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