الصفحة الرئيسية
0
الخميس 9 أيار 2024 ساعة 09:02

متطرفون "يمهّدون" لدهم مقام إسلامي بالضفة الغربية

متطرفون "يمهّدون" لدهم مقام إسلامي بالضفة الغربية
وأفادت مصادر محلية للجزيرة بأن قوات الاحتلال أغلقت المحال التجارية وجميع مداخل بلدة كفل حارس (شمال "سلفيت")، ومنعت السكان من الدخول والخروج قبل أن تطوق وسط البلدة لتأمين دخول المستوطنين الذين يمهدون لمداهمة مقام ديني إسلامي وسط البلدة لأداء طقوس تلمودية فيه.

وتوجد في بلدة كفل حارس مقامات "يوشع" و"ذو النون" و"ذو الكفل"، ويدعي المستوطنون الصهاينة أن المقامات "يهودية"، غير أن سكان البلدة ومؤرخين ينفون تلك الادعاءات، ويؤكدون أنها إسلامية وأقيمت فيها الصلوات حتى ستينيات القرن الماضي.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات كبيرة من جيش وشرطة الاحتلال مخيم شعفاط.
وفي بيت لحم جنوب القدس، هدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في منطقة جوفة عزيز. ودهمت قوة من جيش الاحتلال -ترافقها جرافات وآليات- المنطقة وشرعت في هدم المنزل بحجة عدم الترخيص.

كما هدمت قوات الاحتلال منزلين لعائلتين فلسطينيتين في منطقة مرج الغزلان قرب بيت لحم. وتداولت منصات فلسطينية مقاطع توثق هدم جرافات قوات الاحتلال للمنزلين.

وفي جنين شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب المدينة ودخلتها معززة بآليات عسكرية وجرافة وسيرت دورياتها في شوارع البلدة.

وفي مدينة الخليل جنوب الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال مدينتي يطا جنوب المدينة وحلحول شمالها، واعتقلت مواطنا هدمت منزله قبل يومين. كما سيّرت دورياتها في مناطق متفرقة من مدينة حلحول ودهمت منازل وفتشتها.

وفي رام الله شمال القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقا شرق المدينة وحي أم الشرايط في مدينة البيرة شمال المدينة.

وفي مدينة نابلس شمال الضفة، أظهرت مشاهد بثتها منصات محلية فلسطينية اقتحام عدد من الآليات التابعة لقوات الاحتلال منطقة الجبل الشمالي ومداهمة عمارة سكنية.

وبموازاة العدوان على قطاع غزة، صعّد الاحتلال عملياته بالضفة مخلفا -إضافة إلى الاعتقالات- 497 شهيدا ونحو 4950 جريحا، حسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية حتى الثلاثاء الماضي.
رقم : 1133803
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الجثث تحولت لرماد..ما طبيعة الأسلحة التي يستخدمها كيان الاحتلال الإسرائيلي في غزة؟
الجثث تحولت لرماد..ما طبيعة الأسلحة التي يستخدمها كيان الاحتلال الإسرائيلي في غزة؟
إستراتيجية الضربة الأرضية.. مؤامرة أمريكا العسكرية الجديدة ضد "أنصار الله"
إستراتيجية الضربة الأرضية.. مؤامرة أمريكا العسكرية الجديدة ضد "أنصار الله"
8 أيار 2024
أهداف الهجوم الإسرائيلي على رفح وتوقيته؟
أهداف الهجوم الإسرائيلي على رفح وتوقيته؟
8 أيار 2024
معركة رفح.. المسمار الأخير في نعش الكيان
معركة رفح.. المسمار الأخير في نعش الكيان
7 أيار 2024
بعد أن أذاقوا أمريكا الذل.. لأهل اليمن فلتنحني الهامات
بعد أن أذاقوا أمريكا الذل.. لأهل اليمن فلتنحني الهامات
7 أيار 2024
طهران تُرحب بردّ حماس على مقترح الوسطاء: مظهر من مظاهر قوة المقاومة الميدانية
طهران تُرحب بردّ حماس على مقترح الوسطاء: مظهر من مظاهر قوة المقاومة الميدانية
7 أيار 2024
المسؤولية المتزايدة لمنظمة التعاون الإسلامي في الأيام الحاسمة لحرب غزة
المسؤولية المتزايدة لمنظمة التعاون الإسلامي في الأيام الحاسمة لحرب غزة
7 أيار 2024
الحركة الطلابية الداعمة لفلسطين... لماذا يشعر الساسة الأمريكيون بالقلق؟
الحركة الطلابية الداعمة لفلسطين... لماذا يشعر الساسة الأمريكيون بالقلق؟
7 أيار 2024
هل يستطيع نتنياهو أن يخرج من مأزقه ومذكرات الاعتقال تؤرق نومه!
هل يستطيع نتنياهو أن يخرج من مأزقه ومذكرات الاعتقال تؤرق نومه!
7 أيار 2024
مستقبل الأردن مجهول
مستقبل الأردن مجهول
7 أيار 2024
تهمة معاداة السامية... ذريعة أمريكا لقمع الحركة الطلابية المناصرة لفلسطين
تهمة معاداة السامية... ذريعة أمريكا لقمع الحركة الطلابية المناصرة لفلسطين
7 أيار 2024
محاولة نتنياهو التوصل إلى اتفاق يقوم على التطبيع مع السعودية
محاولة نتنياهو التوصل إلى اتفاق يقوم على التطبيع مع السعودية
3 أيار 2024
آمال ضئيلة لإبرام اتفاق... إلى أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
آمال ضئيلة لإبرام اتفاق... إلى أين وصلت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة؟
3 أيار 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
معركة رفح.. المسمار الأخير في نعش الكيان
المسؤولية المتزايدة لمنظمة التعاون الإسلامي في الأيام الحاسمة لحرب غزة
الحركة الطلابية الداعمة لفلسطين... لماذا يشعر الساسة الأمريكيون بالقلق؟
هل يستطيع نتنياهو أن يخرج من مأزقه ومذكرات الاعتقال تؤرق نومه!