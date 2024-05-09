موظفون في الاتحاد الأوروبي يحتجون على جرائم الاحتلال

وضع المحتجون امس الاربعاء ثلاثة أغطية قماشية بيضاء ملفوفة وملطخة ببقع حمراء في الساحة المواجهة للمكتب الرئيسي للمفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية.



وكتُبت كلمات “القانون الدولي” و”اتفاقيات الاتحاد الأوروبي” و”اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” على الثلاث “جثث”، وذلك احتجاجا على الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في القطاع.



وقال مانوس كارلايل الموظف بالمفوضية الأوروبية: “نحتشد هنا في تجمع سلمي للدفاع عن هذه الحقوق والمبادئ والقيم التي بُنيت المؤسسات الأوروبية عليها”.



وأضاف: “وعن أسباب عملنا هنا وحبنا للعمل هنا. وعن قيم حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية والحرية هذه على وجه الخصوص”.



وقالت المحتجة سيمونا بالوجوفا التي تعمل في اللجنة الأوروبية للأقاليم إن الاحتجاج يجب ألا يُنظر إليه على أنه بيان سياسي.



وأضافت: “فكرة هذا الاحتجاج هو أننا محايدون”. وتابعت: “احتجاجنا ليس سياسيا، نحن ندافع عن قيم الاتحاد الأوروبي فحسب”.