العميد سريع: استهدافنا 3 سفن منهم اثنتين اسرائيليتين بخليج عدن والبحر العربي

وجاء في نص البيان:



بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: { ولینصرن ٱلله من ینصرهۥۤۚ إن ٱلله لقوی عزیز } صدق الله العظيم



انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا

نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية مشتركة من خلال القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية استهدفت سفينتين على النحو التالي:



الأولى سفينة MSC DEGO الإسرائيلية في خليج عدن.



والأخرى سفينة MSC GINA الإسرائيلية في خليج عدن.



وقد تمت عملية الاستهداف بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.



ونفذت القوة الصاروخية عمليتين نوعيتين استهدفت سفينة MSC VITTORIA الأولى في المحيط الهندي، والأخرى على نفس السفينة في البحر العربي وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله.



إن القوات المسلحة اليمنية تتابع تطورات الموقف في قطاع غزة ولن تتردد في تصعيد عملياتها العسكرية انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وكما جاء في بياناتها السابقة.



إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في منطقة العمليات المعلن عنها وذلك حتى رفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير

عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا

والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة

صنعاء 1 ذي القعدة 1445للهجرة

الموافق لل9 من مايو 2024م