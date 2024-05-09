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الخميس 9 أيار 2024 ساعة 10:25
إصابة 8 أشخاص بينهم طفل بقصف صاروخي أوكراني غربي روسيا
وأضاف غلادكوف، "تسبب القصف بأضرار في المباني السكنية والسيارات، وأصيب 8 أشخاص بينهم طفل وتم نقل 4 مصابين 11 إلى المستشفى".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1133821
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