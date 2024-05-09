بعد استهداف الاحتلال مبنى تابع لها.. حركة النجباء تتوعد: ردّنا سيكون قوياً

وأكدت الحركة، في بيان، أنّ ردّها سيكون "مباغتاً وقوياً ومؤثراً"، مشيرةً إلى أنّ "العدو يعلم إلى أين وصلت صواريخنا".



وتابعت مؤكدةً: "سنصل إلى أعماق الكيان، ولن تمر هذه الجرائم من دون عقاب".



وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، تنفيذها 3 عمليات ضد أهداف للاحتلال الإسرائيلي.



وذكرت المقاومة في بيانها، استهداف قاعدة "نيفاتيم" الإسرائيلية في بئر السبع بالطيران المسيّر، بالإضافة إلى استهداف هدفٍ حيوي في أم الرشراش (إيلات) بواسطة طائرتين مسيرتين، فجر اليوم.



كذلك، استهدفت صباحاً، ميناء عسقلان النفطي، بواسطة صاروخ الأرقب "كروز مطور"، مؤكدةً استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.