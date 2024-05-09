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الخميس 9 أيار 2024 ساعة 19:04

تركيا تنفي مزاعم الاحتلال بشأن تخفيف أنقرة الحظر التجاري مع "إسرائيل": "خيالية تماماً"

تركيا تنفي مزاعم الاحتلال بشأن تخفيف أنقرة الحظر التجاري مع "إسرائيل": "خيالية تماماً"
وقال بولات، في تغريدة عبر منصة "إكس"، إنّ الحظر التجاري مع "إسرائيل" مستمر حتى وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع.

وأضاف: "نحن نقف وراء القرار الذي اتخذناه كحكومة، بشأن التجارة مع إسرائيل".

وكان وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس، قد زعم، اليوم الخميس، بأن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، تراجع عن موقفه السابق، ورفع الكثير من القيود التي فرضها على التجارة مع "إسرائيل".

يُذكر أنّ وسائل إعلام تركية، أعلنت، مطلع الشهر الحالي، أنّ تركيا "أوقفت جميع الصادرات والواردات من وإلى "إسرائيل".

وقال بولات يومها إنّ تعليق التجارة مع "إسرائيل"، سيستمر حتى تأمين وقف إطلاق نار دائم في غزة وتدفق المساعدات الإنسانية بدون عوائق للفلسطينيين هناك.

وفي تعليقٍ أوّل على القرار التركي، قال كاتس إنّ إردوغان "كسر القواعد عبر إغلاق الموانئ التركية أمام تصدير واستيراد البضائع مع إسرائيل".
رقم : 1133929
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