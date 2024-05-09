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الخميس 9 أيار 2024 ساعة 19:06
إصابة جنود إسرائيليين في انفجار في رفح
وأفادت مصادر في هذا السياق، أنّ الجنود الإسرائيليين أُصيبوا في انفجار فتحة نفق في رفح.
رقم :
1133931
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