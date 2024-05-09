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الخميس 9 أيار 2024 ساعة 20:06

المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل عملياتها ضد مواقع الاحتلال

المقاومة الإسلامية في لبنان تواصل عملياتها ضد مواقع الاحتلال
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - اليوم الخميس، استهدافها إحدى المنظومات الفنية المستحدثة، والتي تم تثبيتها مؤخراً في موقع ‏راميا بالأسلحة الملائمة، وتمت إصابتها إصابة مباشرة أدّت إلى تدميرها.

وفي مستوطنة "نطوعة"، استهدفت المقاومة مركزاً ‌‏قيادياً مستحدثاً للاحتلال، بقذائف المدفعية، وحققت فيه إصابة مباشرة.

وأعلنت المقاومة استهداف مجاهديها مجموعة من جنود الاحتلال في نقطة الجرداح بالأسلحة الملائمة، وتمكنهم من إصابتها إصابة مباشرة، ‏وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وذكرت، في بياناتها، أنّ هذه العمليات تأتي دعماً "للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة‏".

وكانت المقاومة الإسلامية زفّت، اليوم الخميس، شهداء على طريق القدس، كلاً من المجاهدين علي أحمد حمزة (أبي أحمد)، من مواليد عام 1958 من بلدة دبعال، وأحمد حسن معتوق (أبي جواد)، من مواليد عام 1989 من بلدة صير الغربية، وحسين أحمد حمدان (هادي)، من مواليد عام 1992، من منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، ومن سكان بلدة الحلوسية الجنوبية.

ونفّذت المقاومة عدداً من العمليات، أمس الأربعاء، استهدفت فيها 8 مبانٍ كان يستخدمها جنود الاحتلال، رداً على الاعتداءات المتكررة على القرى الجنوبية، في مستوطنات "حانيتا"، "شلومي"، "أفيفيم"، "المطلة" و"المالكية"، وأقرّ الاحتلال بوقوع أضرار فيها.

وإلى جانب الأضرار المادية، أقرّ الاحتلال أيضاً بمقتل جندي، وإصابة آخر في "المالكية"، بينما تحدّث الإعلام الإسرائيلي عن وجود قتلى وجرحى في "أفيفيم".

وضمن رده أيضاً على اعتداءات الاحتلال، استهدف حزب الله مقرّ قيادة الفرقة الـ"91" في ثكنة "برانيت" الإسرائيلية، بصاروخ "بركان" من العيار الثقيل، محققاً إصابات مباشرة فيه.‏ 

 
رقم : 1133944
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