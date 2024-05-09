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الخميس 9 أيار 2024 ساعة 20:40

محكمة مغربية تقضي بتعويض سيدة في قضية "مضاعفات لقاح كورونا"

محكمة مغربية تقضي بتعويض سيدة في قضية "مضاعفات لقاح كورونا"
وأفادت صحيفة "هسبريس" بأن المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت حكما قطعيا، يقضي بـ"أداء الدولة المغربية (وزارة الصحة والحماية الاجتماعية) لفائدة المدعية تعويضا قدره 250.000,00 درهم (حوالي 25 ألف دولار) وتحميلها المصاريف في حدود المبلغ المحكوم به ورفض باقي الطلبات".

وتم تسجيل القضية بالمحكمة الإدارية في يونيو 2022، واستغرق إصدار الحكم حوالي السنتين قبل إنصاف المدعية التي تعرضت لشلل على مستوى الوجه والأطراف السفلى بعد تلقي لقاح أسترازينيكا.

يذكر أن وكالة الأدوية الأوروبية سحبت يوم الأربعاء ترخيص لقاح كوفيد-19 من شركة أسترازينيكا، بناء على طلب مقدم من الشركة لدواع تجارية حسب قولها.

وحصل لقاح "كوفيد-19" من شركة أسترازينيكا على موافقة وكالة الأدوية الأوروبية لأول مرة في شهر يناير 2021، ولكن في غضون أسابيع، تزايدت المخاوف بشأن سلامة اللقاح، عندما علقت عشرات البلدان استخدامه عقب اكتشاف جلطات دموية غير عادية لدى متلقي اللقاح.
رقم : 1133956
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