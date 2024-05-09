غزة: استشهاد 21 شخصاً بسبب عمليات الإنزال الجوي الخاطئة للمساعدات

وأكّد معروف، في بيان، أنّ عمليات إنزال المساعدات جواً باتت تشكّل خطراً فعلياً على حياة المواطنين.



كما أفاد بأنّ 12 مواطناً استشهدوا غرقاً، وهم يحاولون الحصول على المساعدات التي وقعت في البحر، مضيفاً أنّ 8 آخرين استشهدوا بسبب التدافع أو سقوط الحمولة عليهم، من دون أن تفتح المظلات.



كذلك، قال معروف إنّ أحد المواطنين، استشهد من جراء إطلاق النار عليه من قِبل قوات الاحتلال، مشيراً إلى أنّ 30% من حمولة هذه الإنزالات، أُلقيت في البحر أو داخل السياج أو بالقرب منه، في مناطق يمنع "جيش" الاحتلال من الوصول إليها.



ويأتي هذا الإعلان في وقتٍ توقّف تدفق المساعدات إلى قطاع غزة بشكلٍ نهائي، بعد أن احتلت قوات الاحتلال، منذ يومين، الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي.



وباحتلالها معبر رفح، تكون قوات الاحتلال قد أغلقت المنفذ البري الرئيسي الذي تدخل منه المساعدات ويخرج منه جرحى ومرضى من أجل تلقي العلاج خارج القطاع، ما ينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية، لاسيما وأنّ مخزونات الغذاء والوقود في غزة شبه منعدمة.