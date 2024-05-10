في خطوة مفاجئة.. الصومال يطلب من الأمم المتحدة إنهاء مهام بعثتها السياسية

ووفق رسالة فقي، فقد طلبت الحكومة الصومالية إنهاء مهمة البعثة السياسية للأمم المتحدة التي قدمت لها المشورة بشأن بناء السلام والإصلاحات الأمنية والديمقراطية لأكثر من 10 سنوات.



وفي هذا السياق، قال 3 مسؤولين في الأمم المتحدة لوكالة "رويترز"، طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، إن طلب مقديشو مغادرة بعثة الأمم المتحدة أراضيهافاجأ البعثة الدولية.



يشار إلى أن لقاء جمع وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور ورئيسة مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال عيسى كيرابو كاسيرا يوم الاثنين 22 نيسان/أبريل الماضي.



وخلال اللقاء، أكد محمد نور "إحراز الجيش تقدماً كبيراً في الدفاع عن البلاد وتحريرها، بدعم من الداعمين الدوليين".



وأشاد بجهود الأمم المتحدة بشأن دعم الصومال، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتطوير قدرات القوات المسلحة، ولا سيما إدارة الخدمات اللوجستية وإجراءات العمليات المتخذة ضد المجموعات المسلحة.



وأشار محمد نور إلى أن الحكومة الفيدرالية الصومالية ستعزز عملياتها ضد "الشباب"، مشدّداً على ضرورة زيادة الدعم اللوجستي اللازم الذي سيساعد في القضاء على المسلحين في الصومال.