عمليات وكمائن نوعية.. المقاومة في غزة تستبسل في التصدي لتوغلات الاحتلال

إذ اعترفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بمقتل 5 جنود إسرائيليين في خلال المعارك البرية في مناطق قطاع غزّة، ووصف الإعلام الإسرائيلي كمين المقاومة في رفح بأنّه "حدثٌ قاسٍ"، وكان سبقه اشتباكات وكمائن أخرى في حي الزيتون شمالي القطاع.



وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلنت "كتائب القسّام" إيقاعها قوةً إسرائيليةً في كمين محكم، حيث فجّرت حقل ألغام مُعدِّ مسبقاً داخل موقع ثكنة سعد صايل، شرقي رفح، موقعةً أفرادها بين قتيل ومصاب.



واستهدفت "القسّام" دبابتين إسرائيلتين بقذائف "الياسين 105"، وذلك في محيط ثكنة سعد صايل شرقي رفح. وفي المنطقة نفسها، دمّرت ناقلة جند تابعةً للاحتلال، بقذيفة "الياسين 105" أيضاً، حيث اشتعال النيران فيها.



بدورها، أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، أنّها قصفت قوات الاحتلال في محور "نتساريم" وسط قطاع غزّة بمنظومة الصواريخ "رجوم 114"، وذلك بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل.



وكذلك، قصفت "كتائب القسّام"، وبالاشتراك مع "سرايا القدس" - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تجمعاً لجنود وآليات العدو المتوغلة شرق ثكنة سعد صايل شرق رفح جنوبي قطاع غزّة، بقذائف الهاون.



وأيضاً، أعلنت "كتائب القسّام" أنّ مجاهديها تمكّنوا من تفجير عينٍ نفق في قوّة إسرائيلية من سلاح الهندسة، وأوقعوا أفرادها بين قتيلٍ وجريح.



وفي محور مدينة غزّة، أعلنت "كتائب القسّام" أنّها قنصت ضابطاً إسرائيلياً جنوبي حي الزيتون في غزة، ومعلنةً أنّه أصيب إصابةً مباشرة.



وأعلنت "القسّام" أنّها استهدفت بالتعاون مع "كتائب الأنصار" طائرة مروحية إسرائيلية شرق حي الزيتون بصاروخ "سام 7".



وفي منشورٍ لها، نشرته "القسام" في قناتها في "تلغرام" تحت عنوان "الوقت ينفد.. حكومتكم تكذب" منشوراً قالت فيه إنّها أنقذت، قبل أيام، في اللحظات الأخيرة أحد أسرى العدو بعد محاولته الانتحار في مكان أسره.



وحمّلت العدو الإسرائيلي ونتنياهو شخصياً المسؤولية الكاملة عن تدهور الصحة البدنية والنفسية لدى بعض أسرى العدو الإسرائيلي في قطاع غزّة.



المقاومة تقصف بئر السبع المحتلة

وأيضاً، أعلنت "كتائب القسّام" بأنّها قصفت مجدداً مدينة بئر السبع المحتلة جنوبي فلسطين المحتلة، برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.



وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ "صفارات الإنذار دوّت في بئر السبع.



بدورها، قالت "سرايا القدس" إنّها قصفت تجمعاً لجنود وآليات العدو المتوغلة شرق مدينة رفح بصلية صاروخية من نوع (107).



وأضافت "سرايا القدس" في بيانٍ آخر أنّ مجاهديها أكّدوا حقيق إصابات مباشرة بين جنود العدو بعد قصفهم بقذائف الهاون في محيط ثكنة سعد صايل شرق رفح.



وفي مدينة غّزة، أعلنت "سرايا القدس"، أنّها قصفت بوابلٍ من قذائف الهاون جنود العدو وآلياته المتوغلة جنوب حي الصبرة، مشيةً إلى أنّها استهدفت بقذيفة "تاندوم" عدداً من جنود العدو يعتلون برج دبابة مقابل مستوصف الزيتون محققين إصابةً مباشرة.



واليوم، أعلنت "سرايا القدس"، سيطرتها على طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك"، في رفح جنوبي قطاع غزّة.



من جانبها، أعلنت "كتائب شهداء الأقصى" أنّها قصفت تجمعاتٍ لجنود العدو الإسرائيلي، وآلياتهم العسكرية، بقذائف الهاون، جنوب حي الصبرة في مدينة غزة.



وتابعت أنّ مقاتليها خاضوا اشتباكاتٍ ضارية مع قوات العدو بالأسلحة المناسبة في محور التقدّم جنوب حي الزيتون في مدينة غزّة.



وقصفت "كتائب شهداء الأقصى"، في وقتٍ سابق اليوم، تجمعات جنود الاحتلال وآلياته، بوابل من قذائف "الهاون" من العيار الثقيل، وذلك في محيط منطقة أبو حلاوة.



وبعد عودتهم من مناطق الاشتباك، أكد مقاتلو "شهداء الأقصى" استهداف آلية إسرائيلية بقذيفة "RPG"، والاشتباك مع قوة راجلة مكوّنة من 8 جنود بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، في شرقي رفح، وإيقاعها بين قتيل وجريح.



وأيضاً، أعلن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، إصابة 11 جندياً بعد أن دهست آليتهم عشاً للدبابير جنوب قطاع غزة، وتم نقلهم إلى المستشفى.



