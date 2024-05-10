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الجمعة 10 أيار 2024 ساعة 18:57

روسيا تعلن السيطرة على قرية في أوكرانيا

روسيا تعلن السيطرة على قرية في أوكرانيا
جاء ذلك في بيان صدر عن الوزارة تضمن معلومات حول عمليات الجيش الروسي العسكرية في أوكرانيا وتطوراتها.

 وأوضح البيان أنه "ردا على محاولات أوكرانيا تدمير منشآت الطاقة والصناعة في روسيا، وفي الفترة من 5 -10 أيار، نفذ الجيش الروسي 27 هجوما عبر الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة التي تُطلق من البحر والجو، وأنظمة صواريخ كينجال التي تفوق سرعتها الصوت، ومسيرات باتجاه أوكرانيا".

 وأضاف أن الهجمات استهدفت منشآت الطاقة في أوكرانيا ومؤسسات الصناعة العسكرية والبنية التحتية للسكك الحديدية.

 وأوضح البيان أيضا أنه "نتيجة للعمليات الناجحة للوحدات العسكرية المركزية، تم تحرير بلدة نوفوكالينوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
رقم : 1134126
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