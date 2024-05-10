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الجمعة 10 أيار 2024 ساعة 21:14

بالأرقام.. إليكم عدد السوريين غير الشرعيين في لبنان!

بالأرقام.. إليكم عدد السوريين غير الشرعيين في لبنان!
ويقولُ تقرير لمنصة "بلينكس" الإماراتية إنّ عدد النازحين السوريين في لبنان، بحسب تقديرات حكومية، يصل إلى 1.5 مليون نازح، وذلك وفق ما تقول الـ"UNHCR" عبر موقعها الإلكتروني.

في المقابل، يقول الأمن العام اللبناني إن عدد النازحين هو 2 مليون و100 ألف، أي ما يعادل 43% من عدد سكان البلاد، بحسب ما قال التقرير.
 
ويكشف تقرير "بلينكس" أنه لغاية شهر كانون الأول 2023، تبين أنّ 20% من السوريين في لبنان من سن 15 عاماً وصعوداً لديهم إقامة شرعية، ويعني ذلك أن 300 ألف سوري فقط يعدون "شرعيين" من أصل عدد الـ1.5 مليون نازح الذي تتبناه مفوضية اللاجئين، ويضيف: "في حال تم اعتماد عدد النازحين الذي يتحدث عنه الأمن العام، فإن نسبة الشرعيين منهم ستكون 420 ألفاً، أي 20% من أصل 2 مليون و100 ألف".

ويردف: "الأرقام المذكورة تكشف أن أكثر من مليون سوري في لبنان يعيشون من دون إقامات رسمية، فمن أصل 1.5 مليون، هناك مليون و200 ألف سوري يقيمون في لبنان بطريقة غير شرعية. أما في حال اعتماد عدد الـ2 مليون و100 ألف لإجمالي النازحين، فهناك مليون و680 ألفا يقيمون بلبنان بشكل غير قانوني".
 
كذلك، يقول التقرير إنه "خلال السنوات الـ3 الأخيرة، ارتفعت نسبة الإقامات بشكل أكثر من السابق، بحسب مفوضية اللاجئين، وقد تبيّن أن 70% من العائلات السورية الموجودة في لبنان لا يحمل أفرادها إقامات، بينما 9% من العائلات السورية في لبنان يحمل أفرادها إقامات شرعية، وهذا المعدل ثابت منذ العام 2019، بحسب ما ذكرت الـUNHCR".
رقم : 1134177
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