الدفاع الروسية أعلنت السيطرة على 6 قرى في شرق أوكرانيا

وكان قد أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خاركيف الأوكرانية أوليغ سينيغوبوف، بأنه "تمّ إجلاء مئات الأشخاص من المناطق المحاذية للحدود الروسية في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا".



وأوضح سينيغوبوف، أنه "تمّ إجلاء ما مجموعه 1775 شخصاً"، مشيرا الى أن "هجمات بالمدفعية وقذائف الهاون طالت 30 بلدة في المنطقة خلال الساعات الـ24 الماضية".



وأمس، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنّ "القوات الروسية تقدّمت كيلومتراً واحداً داخل أوكرانيا حيث تحاول إنشاء منطقة عازلة في خاركيف وفي منطقة سومي المجاورة لمنع شنّ هجمات على الأراضي الروسية".



وكان مسؤولون في كييف يحذرون منذ أسابيع من أنّ "موسكو قد تحاول شنّ هجوم على المناطق الحدودية الشمالية الشرقية"، مشيرين إلى "تفوّقها في وقت تعاني أوكرانيا من تأخّر وصول المساعدات الغربية ونقص الجنود".