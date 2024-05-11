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السبت 11 أيار 2024 ساعة 13:51

حماس تثمن قرار ليبيا الانضمام لدعوى ضد الاحتلال

حماس تثمن قرار ليبيا الانضمام لدعوى ضد الاحتلال
وقالت حماس في بيان لها، اليوم السبت، إننا نثمن قرار المجلس الرئاسي الليبي الانضمام للدعوى المرفوعة من جمهورية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضيَّتي الإبادة الجماعية وانتهاكات وممارسات الكيان الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه، ونعتبره تأكيداً للمواقف الأصيلة للشعب الليبي الشقيق.

وأضافت ندعو دول العالم كافة، وفي المقدمة منها الدول العربية والإسلامية، إلى العمل على عزل هذا الكيان المارق عن الأنظمة والقوانين الدولية، والضغط لوقف جرائمه بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ في قطاع غزة، وفي كل مكان من أرضنا الفلسطينية، ودعم كافة سبل محاسبته، وتقديم قادته الإرهابيين إلى العدالة كمجرمي حرب.

وأعلنت محكمة العدل الدولية  أمس الجمعة، أن ليبيا تقدمت بطلب الانضمام إلى جنوب إفريقيا في القضية التي رفعتها ضد الكيان الصهيوني لانتهاكه اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
رقم : 1134344
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