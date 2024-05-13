أبرز تطورات طوفان الأقصى 13-5-2024

ففي محور التقدم شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، تخوض كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس، اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال.



وأعلنت كتائب القسام استهدافها دبابة إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" خلف مدارس معسكر جباليا شمال قطاع غزة.



وأوقعت سرايا القدس قوة إسرائيلية راجلة بين قتيل وجريح خلال اشتباكات ضارية خاضها مجاهدوها في محور التقدم شرق جباليا شمالي القطاع.



وأعلنت كذلك عن استهدافها تموضعاً لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محيط مدارس أبو زيتون شرق جباليا شمالي القطاع، وذلك بقذائف الهاون النظامي.



وفي المحور نفسه، يخوض مجاهدو كتائب المجاهدين اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة والمتنوعة، بحسب ما أفادت الكتائب.



وفي هذا السياق، أوضح مصدر أنّ "المقاومة تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال من مسافات قريبة في مخيم جباليا".



أمّا شرقي رفح، فنقل المصدر أنّ المقاومة تتصدى لعملية التوغل الإسرائيلي في المنطقة، حيث تخوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال شرقي "شارع جورج".



وأكّدت القسام استهداف ناقلة جند إسرائيلية ودبابة "ميركافا" بقذيفتي "الياسين 105" شرقي "شارع جورج" شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.



كما أعلنت استهدافها ناقلة جند إسرائيلية أخرى بقذيفة "الياسين 105" وجرافة عسكرية من نوع "D9" بعبوة "شواظ" في حي السلام شرق رفح.



كما تمكن مجاهدو القسام، بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، من دكّ تحشدات الاحتلال داخل معبر رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل.



وأعلنت السرايا خوض مجاهديها، منذ ساعات الصباح، اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال في شرقي "شارع جورج" شرقي رفح.



وبالتزامن، استهدف مجاهدو السرايا بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60" جنود وآليات الاحتلال المتوغلة شرقي "شارع جورج" أيضاً.



وفي التوازي أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، شنّها هجوماً جوياً ‏بسرب ‏من المسيّرات الانقضاضية، جنوبي مستوطنة "بيت هيلل"، شمالي فلسطين المحتلة.



وأكدت المقاومة، اليوم الإثنين، أنّ الهجوم الجوي استهدف خيم استقرار ومنامة ضباط وجنود الاحتلال في الموقع ‏المستحدث ‏لكتيبة المدفعية الاحتياطية 403، التابعة للفرقة 91 في "الجيش" الإسرائيلي.



وأشارت، في بيانٍ، إلى أنّ المسيّرات الانقضاضية أصابت أهدافها ‏بشكل مباشر، ‏وأوقعت ضباط وجنود الاحتلال بين قتيل وجريح.‏



وأعلنت المقاومة نصبها كميناً نارياً لقوة من جنود الاحتلال، ولدى وصولها الى نقطة المكمن غرب ثكنة ‏"برانيت"، استهدفها المجاهدون بالأسلحة ‌‏الصاروخية وقذائف المدفعية، موقعين فيها إصابات مؤكدة.



وتبنّت المقاومة استهداف غرفة مجهزة بالمعدات التجسسية جانب موقع "الجرداح"، عند دخول ‏عدد ‏من جنود الاحتلال من طاقم الجمع الحربي إليها، مشيرةً إلى أنّ الاستهداف نُفذ ‏بالأسلحة ‏الموجهة، التي أدت إلى تدمير الغرفة وإيقاع من فيها بين قتيل وجريح.‏



وهاجم مجاهدو المقاومة دبابة "ميركافا" في ثكنة "يفتاح"، بعد رصد دقيق ‌‏لتحركات الاحتلال وعند خروج الآلية الإسرائيلية من مخبئها وتحرّكها، وذلك بصاروخٍ موجه ‌‏وأصابها بشكل مباشر، ودمّرها، وقتل وجرح طاقمها.



كذلك، رصدت المقاومة بصورة دقيقة تحركات الاحتلال داخل موقع "بركة ريشا"، ليستهدف مجاهدوها الموقع ويحققون فيه إصابة مباشرة، بقذائف المدفعية.



وشدّدت المقاومة على أن العمليات جاءت دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل للشهر الثامن، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.



وعقب عمليات المقاومة، أقرّ الناطق باسم "الجيش" الإسرائيلي بإصابة 4 جنود بفعل سقوط صاروخين مضادين للدروع أطلقا من لبنان في "يفتاح".



كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ مسيّرتين أطلقتا من لبنان انفجرتا في "بيت هيلل"، من دون تفعيل صفارات الإنذار، مستهزئةً بنظام الإنذار التابع لـ "جيش" الاحتلال: "عندما لا يكون هناك صفارات إنذار يكون الأمر حدثاً حقيقياً، وعندما تُطلق يكون إنذاراً خاطئاً".



وأضافت أنّ طائرات سلاح الجو الإسرائيلي فشلت في اعتراض مسيّرتين، مُعترفةً بإصابة إحداها خيمة غرفة طعام الجنود في "بيت هيلل".



كذلك، أكدت أنّه خلال الأسبوعين الماضيين سُجلت 3 "محاولات" لاستهداف بطارية القبة الحديدية، والتي تضرّرت من جراء طائرة مسيّرة هذا الأسبوع.



وقال الإعلام الإسرائيلي: "سيواصل المتحدث باسم الجيش الإخبار عن الإنذارات الكاذبة، فيما سينشر حزب الله مقاطع فيديو في اليوم التالي تكشف مدى افتقار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للمصداقية".



